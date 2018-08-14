Такие же счастливые и влюбленные: пышнотелая модель Эшли Грэм показала архивные фото с мужем

Известная американская модель Эшли Грэм, которая пропагандирует бодипозитив и plus-size моделинг, опубликовала в социальной сети фото с мужем 9-летней давности.

Еще в 2009 году модель начала встречаться с видеооператором Джастином Ирвином. Тогда же они встретились в церкви и с тех пор не расстаются. Свадебную церемонию бракосочетания они провели в 2010 году. В своем Instagram Эшли показала две фотографии, на которых они делают селфи незадолго до свадьбы.

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Я скучаю по тебе! Мы сделали это фото, прежде чем поженились девять лет назад. Ты мой самый лучшый человек во всем мире – не могу дождаться, чтобы "затискать" тебя!,

– призналась в сети модель.

На снимках модель с возлюбленным лежали на кровати с синими простынями, наслаждаясь отдыхом. Эшли, без макияжа и в домашней одежде, выглядела невероятно счастливой рядом с Ирвином.



Эшли Грэм и Джастин Ирвин в 2010 году/Instagram/@ashleygraham



Эшли Грэм и Джастин Ирвин в 2010 году/Instagram/@ashleygraham

С тех пор счастливая пара много путешествует, посещает светские мероприятия и пока не планирует рожать детей. Однако в недавнем интервью для глянца Elle USA 31-летняя звезда призналась, что, по ее мнению, счастье не приравнивается к материнству: "Для меня, будучи женой и женщиной, счастье не приравнивается к тому, чтобы иметь детей. Дети придут, когда придет время. А счастье строится прямо сейчас – с моим мужем и бизнесом". В откровенной беседе с журналистами она также поделилась, что старается как можно чаще заниматься сексом.

"Я верю, что секс действительно полезен для здоровья. Мы с мужем стараемся чаще заниматься любовью, потому что это поднимает настроение и влияет на общий тонус жизни. Я чувствую себя счастливее, энергичной и активной ... и не хочу этого скрывать", – рассказывала Эшли Грэм.