Такого у нас еще никогда не было, – Вакарчук раскрыл потрясающие детали своего выступления

Фронтмен одной из самых популярных групп Святослав Вакарчук ошеломил поклонников неожиданным заявлением. Солист "Океан Эльзы" поделился деталями подготовки к грандиозному и уникальному концерту под названием "Океан не молчит". По словам Святослава Вакарчука, такого шоу его коллектив еще не делал, поэтому призвал всех поклонников присоединиться к мероприятию.

Соответствующее видео появилось на официальной странице группы "Океан Эльзы" в Instagram. Там Святослав Вакарчук заявил, что 26 мая на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) совместно со своими коллегами он устроит уникальный перформанс.

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Сейчас идет подготовка к концерту, который объединил не только отечественных специалистов, но и зарубежных. Поэтому на участников "Океан не молчит" ждет большая круглая сцена, просторная фан-зона без VIP-мест, оригинальное освещение и немало популярных песен из творчества Святослава Вакарчука.

"26 мая в Киеве на территории ВДНХ группа "Океан Эльзы" устраивает уникальный в своей истории концерт. Только представьте себе: огромная фан-зона, больше, чем на "Олимпийском", а посередине – круглая сцена с обзором на 360 градусов. Крышу для этой сцены мы специально везем из Европы, свет разрабатывает наш друг из Литвы, 400 квадратных метров экранов, 4 гектара фан-зоны. Это десятки тысяч людей вместе. 100% рок-н-ролл. У нас было разное, но такого еще никогда не было. Океан не молчит! Не молчи и ты! Приди и добавь свой голос", – призвал Святослав Вакарчук.

Что известно о концерте "Океан Эльзы"

Неожиданно для всех поклонников группы "Океан Эльзы" решил сделать концерт. Выступление музыканты приурочили ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая. По словам Святослава Вакарчука, мероприятие будет с демократичными ценами и одной фан-зоной.

"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы"? Например, на день Киева, 26 мая. Так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны, демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея", – поделился тогда Святослав Вакарчук.

Всего за сутки фронтмену "Океана Эльзы" и его команде удалось согласовать главные вопросы. Поэтому 24 апреля 2019 года он заявил, что концерт состоится, а его "Океан не молчит". Кроме этого, Святослав Вакарчук рассекретил стоимость билетов: они составили 250 и 950 гривен.



Цены билетов на концерт "Океана Эльзы" / Скриншот с сайта​ kasa.in.ua