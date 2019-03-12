Такого вы еще не видели: Red Hot Chili Peppers устроят концерт возле египетских пирамид

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Red Hot Chili Peppers выступят в Египте
Red Hot Chili Peppers выступят в Египте / Instagram / @chilipeppers

Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers запустит прямую трансляцию со своего концерта, который состоится среди пирамид Гизы в Египте 15 марта.

Грандиозное выступление будут транслировать на страницах группы в YouTube, Twitter и Facebook. Старт состоится в 20:00 по киевскому времени. Об этом музыканты сообщили в своем Instagram.

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Перед каждым новым местом мое тело дрожит от волнения, стремления к раскрытию новой тайны, восхищения новой культурой, возможности найти новых друзей, дегустации новой еды, новых вкусов и новых ритмов. Познание. Познание. Познание. Сейчас это происходит снова, я увлечен перспективой выступления в Египте,
– прокомментировал необычное выступление басист группы Фли.

Видео онлайн-трансляции концерта Red Hot Chili Peppers в Египте:

Добавим, что когда-то такие концерты устраивали и другие исполнители мировой величины – Шакира, Мэрайя Кэри, Стинг, Фрэнк Синатра и другие.

Что известно о группе Red Hot Chili Peppers?Американская рок-группа была создана еще в 1983 году и продолжает свое творчество до сих пор. Основал ее вокалист Энтони Кидис в Калифорнии, а также басист Майкл Бэлзари, гитарист Хилел Словак и барабанщик Джек Айронс. Фанаты особенно любят эту группу за невероятную разножанровость, ведь в песнях Red Hot Chili Peppers сочетаются элементы альтернативного рока, фанка, панк-рока и психоделической музыки. Музыканты уже дважды были в Украине с грандиоными концертами – на НСК "Олимпийский" 25 июля 2012 года и 6 июля 2016 года.

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Египет
Источник: LifeStyle 24
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