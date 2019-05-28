Талантливой Кайли Миноуг – 51: топ-5 самых известных песен певицы

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Кайли Миноуг – 51: топ-5 песен певицы
Кайли Миноуг – 51: топ-5 песен певицы / Фото из соцсетей

Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг покорила весь мир своим нежным голосом и нетипичной манерой исполнения песен. Сегодня, 28 мая, звезде исполняется 51 год. В особый день LifeStyle 24 решил сделать подборку самых известных песен артистки.

Свой день рождения Кайли Миноуг привыкла отмечать скромно в кругу самых близких друзей и родственников. Так, в прошлом году на юбилей певица выбрала скромное платье и ресторан в Лондоне.

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Кайли Миноуг перед празднованием дня рождения

Клип на песню "Golden" вышел на юбилей певицы. Он символически вошел в список LifeStyle 24, в котором собраны лучшие работы Кайли Миноуг.

Смотрите клип Кайли Миноуг на песню "Golden" (видео):

Среди многочисленных работ певицы Кайли Миноуг песня "Can not Get You Out Of My Head" занимает видное место. Трек вошел в 8 студийный альбом звезды и разошелся тиражом в 4 миллиона. В течение месяца песня звучала на всех радиостанциях и занимала первую строчку в мировых рейтингах.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "Can not Get You Out Of My Head":

 

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В пятерку лучших песен талантливой Кайли Миноуг невозможно не включить трек под названием "In Your Eyes", ведь именно с этой песней часто ассоциируется имя артистки. К написанию известной песни присоединилась и сама певица.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "In Your Eyes":

 

Одна из самых мотивирующих песен в творчестве Кайли Миноуг – "Get Outta My Way". Горячий трек настолько понравился поклонникам певицы, что видео получило более 19 миллионов просмотров на YouTube.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг на песню "Get Outta My Way":

 

Кайли Миноуг в основном предстает перед сторонниками в элегантных нарядах, однако в ее творчестве также есть место и для обаяния. Так, звезда потрясла всех выпуском клипа на песню "All the Lovers", что в переводе означает "Все – любовники". На такую пикантную тему режиссер Джозеф Кан снял соответствующее видео, которое соединило сексуальность, веселье, любовь и страсть.

Смотрите видео клипа Кайли Миноуг "All the Lovers":

 

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Теги: LifeStyle Музыка Звездные дни рождения
Источник: 24 Канал
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