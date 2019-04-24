Там, где встречаются моменты и память: 17 фото о ритме больших городов

5 Читати новину українською
Площадь Испании (Рим)
Площадь Испании (Рим) / alessiotrerotoli.it

Итальянский фотограф Алессио Треротоли любит время-пространственные эксперименты в своих проектах. Абстрактные фотографии художника из серии "Городские мелодии" – это место встречи нескольких мгновений, которые наслаиваются друг на друга.

Треротоли отмечает, что, накладывая изображения того же места, но в разное время, он пытается показать урбанистические пейзажи мегаполисов под другим углом.

Читайте также: Как урбанизация изменила облик городов и сознание людей

"Наслаивая различные образы, я хочу показать привычный образ концептуальным способом, почти импрессионистским, где все дублируется, а свет и структуры размножаются и строят новое видение жизни", – говорит фотограф.

Он говорит, что абсолютно влюблен в улицы, в истории, которые могут рассказать каждый угол и здание.

Мне нужно найти душу места, то есть то, что оно может мне рассказать. В своих фотографиях я пытаюсь отразить истинную душу улицы или здания, демонстрируя, что они принадлежат к истории и одновременно к нашей повседневной жизни. Я стараюсь каждый день "кормить" свое вдохновение, фотографируя обыденность в моем городе или в местах, которые я посещаю, когда нахожусь в путешествиях,
– добавляет Треротоли.


Пробки в Нью-Йорке


Рим


Центральный вокзал Нью-Йорка


Монополи, Италия


Замок Святого Ангела, Италия


Мемориал памяти жертв Холокоста, Берлин


Таймс-Сквер, Нью-Йорк


Форум Траяна, Италия


Бруклинский мост, Нью-Йорк


Берлин


Ватиканские лестницы, Рим


Берлин


Венеция


Мулен-Руж, Париж


Великобритания


Рим
 

blog_ava
Луценко хочет сохранить должность, и это его ошибка, – эксперт
сегодня
1137
Теги: Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Новости LifeStyle Путешествия LifeStyle Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Хэллбой": черти что на большом экране
сегодня 12:29 "Хэллбой": черти что на большом экране
Юлія Ліпенцева 14
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
23 апреля 19:53 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 2808
Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песни
23 апреля 15:30 Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песни
Олена Кандяк 349
Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
23 апреля 12:23 Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
574
Джиджи Хадид – 24! Успешная модель о моде, здоровье и красоте
23 апреля 11:21 Джиджи Хадид – 24! Успешная модель о моде, здоровье и красоте
Юлія Турелик 445
Новости
Больше новостей
Залиште відгук