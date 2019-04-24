Там, где встречаются моменты и память: 17 фото о ритме больших городов

Итальянский фотограф Алессио Треротоли любит время-пространственные эксперименты в своих проектах. Абстрактные фотографии художника из серии "Городские мелодии" – это место встречи нескольких мгновений, которые наслаиваются друг на друга.

Треротоли отмечает, что, накладывая изображения того же места, но в разное время, он пытается показать урбанистические пейзажи мегаполисов под другим углом.

Читайте также: Как урбанизация изменила облик городов и сознание людей

"Наслаивая различные образы, я хочу показать привычный образ концептуальным способом, почти импрессионистским, где все дублируется, а свет и структуры размножаются и строят новое видение жизни", – говорит фотограф.

Он говорит, что абсолютно влюблен в улицы, в истории, которые могут рассказать каждый угол и здание.

Мне нужно найти душу места, то есть то, что оно может мне рассказать. В своих фотографиях я пытаюсь отразить истинную душу улицы или здания, демонстрируя, что они принадлежат к истории и одновременно к нашей повседневной жизни. Я стараюсь каждый день "кормить" свое вдохновение, фотографируя обыденность в моем городе или в местах, которые я посещаю, когда нахожусь в путешествиях,

– добавляет Треротоли.



Пробки в Нью-Йорке



Рим



Центральный вокзал Нью-Йорка



Монополи, Италия



Замок Святого Ангела, Италия



Мемориал памяти жертв Холокоста, Берлин



Таймс-Сквер, Нью-Йорк



Форум Траяна, Италия



Бруклинский мост, Нью-Йорк



Берлин



Ватиканские лестницы, Рим



Берлин



Венеция



Мулен-Руж, Париж



Великобритания