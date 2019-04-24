Там, где встречаются моменты и память: 17 фото о ритме больших городов
Итальянский фотограф Алессио Треротоли любит время-пространственные эксперименты в своих проектах. Абстрактные фотографии художника из серии "Городские мелодии" – это место встречи нескольких мгновений, которые наслаиваются друг на друга.
Треротоли отмечает, что, накладывая изображения того же места, но в разное время, он пытается показать урбанистические пейзажи мегаполисов под другим углом.
Читайте также: Как урбанизация изменила облик городов и сознание людей
"Наслаивая различные образы, я хочу показать привычный образ концептуальным способом, почти импрессионистским, где все дублируется, а свет и структуры размножаются и строят новое видение жизни", – говорит фотограф.
Он говорит, что абсолютно влюблен в улицы, в истории, которые могут рассказать каждый угол и здание.
Мне нужно найти душу места, то есть то, что оно может мне рассказать. В своих фотографиях я пытаюсь отразить истинную душу улицы или здания, демонстрируя, что они принадлежат к истории и одновременно к нашей повседневной жизни. Я стараюсь каждый день "кормить" свое вдохновение, фотографируя обыденность в моем городе или в местах, которые я посещаю, когда нахожусь в путешествиях,
– добавляет Треротоли.
Пробки в Нью-Йорке
Рим
Центральный вокзал Нью-Йорка
Монополи, Италия
Замок Святого Ангела, Италия
Мемориал памяти жертв Холокоста, Берлин
Таймс-Сквер, Нью-Йорк
Форум Траяна, Италия
Бруклинский мост, Нью-Йорк
Берлин
Ватиканские лестницы, Рим
Берлин
Венеция
Мулен-Руж, Париж
Великобритания
Рим
Выбор редакции
-
Все вышло из-под контроля, – Бритни Спирс впервые после госпитализации записала видеообращениесегодня , 10:31
-
Наша нация готова к изменениям, – Андрей Хайат впервые прокомментировал финал "Голоса страны 9"23 апреля , 19:23
-
Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу23 апреля , 16:30