Танцоры полностью обнажились для смелого проекта: магнетические фото (18+)

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Фото Джордана Меттера из проекта "Танцоры после наступления темноты" (Dancers After Dark)
Фото Джордана Меттера из проекта "Танцоры после наступления темноты" (Dancers After Dark) / cameralabs.org

Американский фотограф Джордан Меттер в провокативном проекте показал, как выглядят танцоры после наступления темноты. В видении художника они выполняют танцевальные па нагишом, не лишая этот вид искусства эстетики.

Чтобы собрать материал для своей фотокниги "Танцоры после наступления темноты" (Dancers After Dark), художник объездил чуть ли не полмира. В частности, работал с танцорами в крупнейших городах – Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Амстердаме, передает Cameralabs.

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Фото Джордана Меттера

Конечно, можно задать вопрос: "А что здесь необычного? Многие фотографы ездят по миру, чтобы сделать потрясающие фотографии". Правда, ездят. Но не часто фотографируют обнаженных танцоров у виднейших туристических достопримечательностей, возле которых всегда полно людей.


Фото Джордана Меттера

На снимках можно заметить, как прохожие оборачиваются к танцорам.


Фото Джордана Меттера

Проект сміливий, але не вульгарний. Він не позбавлений краси та грації. 


Фото Джордана Меттера

"Зачастую в жизни нам приходится бежать к своей цели с завязанными глазами, доверившись собственным инстинктам. Эти изображения представляют нашу готовность броситься на улицу, не боясь неудач", – прокомментировал свои работы художник.


Фото Джордана Меттера

Слова Меттера подтверждает и тот факт, что съемки проходили при разной погоде, порой не самой теплой, и в разные поры года.


Фото Джордана Меттера

Фото Джордана Меттера из проекта "Танцоры после наступления темноты": смотрите галерею

Все фото – Jordan Matter

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Исскусство
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