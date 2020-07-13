51-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки в мае этого года объявил, что впервые станет отцом. Его 27-летняя девушка Шэрон Фонсека беременна, а пара уже узнала пол малыша. Влюбленные ждут рождения девочки.

После двух лет романа модель Шэрон Фонсека родит своему бойфренду-миллионеру первенца. Джанлука Вакки с нетерпением ждет появления потомка и уделяет множество внимания беременной возлюбленной. Даже пол малыша он решил узнать чрезвычайно милым способом, опубликовав видео на личной странице в инстаграме.

К теме "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом

"Танцующий миллионер" превратил событие в шумный семейный праздник, собрав близких друзей в своем роскошном поместье. Вместе с девушкой и будущей матерью ребенка он предстал в нарядах total white. На нем обтягивающие джинсы и футболка, а модель выбрала нежное миниплатье со спущенными рукавами, которое соблазнительно оголяло плечи, и сандалии на шнуровке.

В ответственный момент на большом поле близ дома с Джанлукой Вакки и Шэрон Фонсека был их пес, а влюбленные романтично держались за руки и не скрывали своего волнения. Над ними пролетал вертолет и просто перед парой выпустил порошок розового цвета. Это значит, что у них родится девочка.

"Мы рады и благодарны за то, что делимся с вами этим особенным моментом. Я все еще плачу каждый раз, когда смотрю это видео", – написала Шэрон Фонсека.

Шэрон Фонсека не смогла сдержать слез от умиления, а Джанлука Вакки прижимал любимую к себе и нежно целовал.