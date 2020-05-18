Танцы на кровати и коктейль в руках: Надя Дорофеева показала, что делает в субботу

Популярная украинская исполнительница, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она не только рассказывает, как проходят ее дни в изоляции, но и показывает их на видео.

Надя Дорофеева является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она знает, как расшевелить сеть и создать активное обсуждение вокруг своей личности. Ее публикаций в Инстаграме с нетерпением ждут почти пять миллионов подписчиков и она с радостью делится с ними интересным контентом. На днях на ее аккаунте появился зажигательный ролик, где она показала, как развлекается в субботу.

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Надя знает, как не впасть в депрессию на карантине и умеет создать веселое настроение. На видео, которое запостила Дорофеева в сети, видно, как она готовит себе вкусный коктейль, а затем начинает активно прыгать и танцевать на кровати. В конце ролика артистка падает на диван с бокалом в руках.

Даже дома певица всегда одевается стильно. Для съемок видео она выбрала спортивный топ и леопардовые шорты, которые соединила с кофтой черного цвета. Такой наряд хорошо подчеркнул стройную фигуру Нади. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий и едва заметный макияж.