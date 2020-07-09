Танцы со звездами: известно, кто стал вторым судьей на проекте в новом сезоне

Четвертым сезоном обновленного шоу "Танцы со звездами" зрители смогут насладиться уже этой осенью на телеканале "1+1". Теперь стало известно имя второго судьи – им стал Влад Яма.

Второй судья "Танцев со звездами" 4 сезон

Украинский хореограф уже в четвертый раз займет судейское кресло. Об этом он лично рассказал в эфире "Завтрака з 1+1". Влад Яма не только признался в своем участии в новом сезоне проекта, но и заинтриговал интересными деталями.

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По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые будут участвовать в новом сезоне. Это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". С нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции получали наши зрители. Я в предвкушении,

– рассказал танцовщик.

Новая история любимого проекта стартует уже этой осенью. Однако в этом году, вероятно, эфиры будут проходить в необычном формате. В частности, есть большая вероятность того, что во время прямых эфиров в зале не будет зрителей, а судьи и участники съемочного процесса будут придерживаться установленных правил безопасности: не нарушать социальную дистанцию и иметь на себе индивидуальные средства защиты.

Влад Яма – судья "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн

Напомним, в прошлом сезоне судейские кресла занимали: придирчивый Влад Яма, требовательная Екатерина Кухар, харизматичный Франциско Гомес и легендарный Григорий Чапкис. И недавно прима-балерина заинтриговала поклонников шоу заявлением о том, что среди членов жюри возможны изменения.