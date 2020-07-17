На днях организаторы проекта "Танцы со звездами 2020" объявили имя первого звездного участника. Им стал любимец миллионов женщин, певец Олег Винник. Теперь стало известно имя его партнерши. Артист будет бороться за победу на паркете вместе с хореографом Еленой Шоптенко.

Об этом Елена рассказала на личной странице в инстаграме. Она опубликовала совместное фото с исполнителем и вызвала активные обсуждения среди пользователей сети.

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Олег и Елена будут бороться за кубок на главном танцевальном шоу страны. Зрители будут наблюдать за страстными и нежными танцами уже этой осенью.

"Потанцуем, Олег Винник?", – подписала фотографию Шоптенко.

Винник является одним из самых востребованных и популярных артистов в отечественном шоу-бизнесе. На своих концертах он собирает тысячи поклонниц. Конечно, многие из них будут стремиться увидеть своего кумира на паркете лично.

Однако в 2020 году шоу будет проходить в несколько необычном режиме. Из-за пандемии коронавируса, вероятно, съемки будут проходить без зрителей. Или же, возможно, их рассадят за столики с соблюдением социальной дистанции. Пока организаторы не сообщают о формате нынешнего проекта, однако радуют поклонников, объявляя первых звездных участников.