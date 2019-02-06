Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове

Невероятно харизматичный британский исполнитель Том Оделл уже не впервые радует своей музыкой украинскую публику, но впервые посетил с концертом Львов.

Тур в поддержку третьего студийного альбома Jubilee Road он начал еще осенью 2018-го с США и Канады. Позже чуть ли не ежедневно выступал в европейских столицах и вот наконец приехал с долгожданными концертами в Украину.

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Во Львов Оделл с музыкантами после феерического выступления в Киеве приехали загодя. Днем успели пообедать в местном ресторане и даже немного прогуляться по городу.

Не слишком яркие пейзажи зимнего города Льва Оделл в своем Instagram сравнил с кадрами из немецкой драмы "Небо над Берлином" и посоветовал посмотреть этот фильм всем, кто до сих пор не видел.

Его выход на сцену изрядно разогретая львовская публика ждала с нетерпением.

Том Оделл во время первого концерта во Львове / M&M Photography / 24 канал

Британец, который не скрывает, что медитирует перед выступлениями, и в этот раз позволил себе опоздать более чем на час. Но с первыми аккордами игры фантастического рояля зрители, кажется, готовы были ему простить любую выходку. А он и не думал себя сдерживать!

За маской на первый взгляд меланхоличного музыканта прятался настоящий сорвиголова, который за полуторачасовое выступление успел и попрыгать на фортепиано, и стульями покидаться, и без всякого страха рискнул нырнуть в наэлектризованную толпу.

А то, что Оделл умеет очаровывать – можете не сомневаться! В этот вечер публика подчинялась ему, как умелому гипнотизеру.

Оделл поет в толпе на концерте во Львове / M&M Photography / 24 канал

Чего стоили вокальные медитации посреди зала под песню Hold me. Оделл просто доверился тем, кто пришел на него посмотреть, и не прогадал. Несколько сотен людей в унисон подпевали несложные слова, кое-кто, возможно, слышал их впервые в жизни.

Он охотно позволял себя обнимать, просто посреди композиций принимал проявления благодарности, цветы и подарки.

Том не стеснялся показать свою искреннюю любовь, потому что чувствовал, что здесь и сейчас это чувство взаимное.



Эмоциональный концерт Тома Оделла во Львове 6 февраля / M&M Photography / 24 канал