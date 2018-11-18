"Танцы со звездами 2018" всего за несколько месяцев стал одним из самых успешных телепроектов. Каждую неделю участники шоу удивляли зрителей своей ловкостью, а сегодня, 18 ноября, все поклонники имели возможность узнать имена финалистов проекта.

Яркие костюмы, неожиданные постановки, упорная борьба – это не все, чем запомнится полуфинал. Пары подготовили по два номера, в одном из которых станцевали со звездами 1 или 2 сезонов "Танцы со звездами". Так, вместе с полуфиналистами на паркет вышли Оля Полякова, Анита Луценко, Надежда Дорофеева и Юрий Ткач.

Первыми на паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Компанию фаворитам шоу составил предыдущий партнер Илоны на "Танцы со звездами" – Юрий Ткач. В яркой постановке трио обыграло этот забавный треугольник, показав борьбу мужчин за женщину. Как "пропуск в полуфинал" они выбрали фристайл, в котором хватало юмора.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Илоны Гвоздевой, Игоря Ласточкина и Юрия Ткача

После предыдущего эфира Павел Вишняков и Юлия Сахневич еще упорнее тренировались, ведь в 13 выпуске шоу пара впервые оказалась в зоне риска. На паркете участники станцевали, пожалуй, самую трогательную постановку. Романтический фьюжн расстрогал не одного зрителя.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

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А вот в следующей постановке "Богиня ламината" Леся Никитюк и "Королева ночи" Оля Полякова объединились против Екатерины Кухар. Знаменитости показали максимально откровенное танго, которое должно было заставить членов жюри пить успокоительное. Обуздать харизматичных звезд мог только Джеймс Бонд, которого сыграл Максим Ежов.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк, Максима Ежова и Оли Поляковой

Зажигательный Иракли Макацария и его партнерша Яна Заец показали самую сексуальную румбу на проекте, которую они берегли именно для полуфинала. Продюсер не стал оголяться в постановке, а взамен раздел свою партнершу.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Видео будет позже

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Доказывать, что достойны билета в финал, во второй раз вышли Леся Никитюк и Максим Ежов. Звезда, получив наименьшее количество баллов от судей, станцевала энергичный фристайл под ритмичную песню.

"Танцы со звездами 2018" 13 выступление смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

Видео будет позже

А Павел Вишянков и Юлия Сахневич заручились поддержкой фитнес-тренера Аниты Луценко. Трио показало невероятно горячий пасодобль, в котором женщины соревновались за внимание актера, поэтому страсти зашкаливали на паркете.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова, Юлии Сахневич и Аниты Луценко

Видео будет позже

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Юморист Игорь Ласточкин признался, что после участия в шоу "Танцы со звездами 2018" ему уже ничего не страшно. С Илоной Гвоздевой он станцевал потрясающее аргентинское танго, показав немало сложных поддержек и драматическую постановку.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

Видео будет позже

В полуфинале шоу Иракли Макацарию и Яну Заец поддержала певица и экс-финалистка "Танцы со звездами" Надежда Дорофеева. Танцовщики представили зажигательный хип-хоп, который сорвал овации.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн-выступление Иракли Макацарии, Яны Заец и Надежды Дорофеевой

Видео будет позже

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MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!"и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети."

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из ярчайших страниц его творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", который проходил в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

2016 года Екатерину Кухар наградили Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "У Украины есть талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.