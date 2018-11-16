Танцы со звездами 2018: Анита Луценко возвращается на паркет танцевального шоу

Грандиозный финал шоу "Танцы со звездами 2018", которое покорило сердца украинцев, запланирован на 25 ноября: значит осталось 4 пары, которые и будут соревноваться за победу. Популярный диетолог Анита Луценко, которая выбыла из шоу во время шестого эфира, рассказала, что возвращается на паркет.

Об этом Луценко сообщила на своей странице в Instagram.

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Анита опубликовала фото, на котором изображена она на фоне четырех пар участников проекта "Танцы со звездами". Снимок дополняет подпись "Танцы втроем: какую пару выберет Анита Луценко?"

"Неожиданно, но факт. Смотрите в это воскресенье в 21:00! Танцую в полуфинале с одной из пар", – анонсировала фитнес-тренер.

Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, кто, по вашему мнению, получит главный кубок шоу.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"? Это проект, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.