"Танцы со звездами 2018": как Екатерина Кухар станцевала зажигательный фристайл в прямом эфире

Популярное шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает удивлять украинцев. 18 ноября состоялся полуфинал проекта, который отличился курьезами и неожиданными сюрпризами. В частности, во время выпуска Екатерина Кухар забыла о сдержанности и станцевала зажигательные движения фристайла.

Все привыкли видеть приму серьезной и грациозной. Однако Екатерина Кухар тоже любит развлечься. Это она доказала во время 13 прямого эфира шоу "Танцы со звездами 2018".

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После первого же выступления балерина удивила всех зрителей. Зажигательное выступление трио Игоря Ласточкина, Илоны Гвоздевой и Юрия Ткача настолько покорило Екатерину Кухар, что она не усидела на своем кресле и повторила энергичные движения. Коллеги с юмором отреагировали на выходку судьи, поставив ей наивысшие баллы.

Вы так зарядили Екатерину, что я еще такого не видел, – признался Монатик, обращаясь к танцорам.

"Мне показалось, что здесь какой-то газ распыленный, но я не думал, что настолько", – прокомментировал Влад Яма.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина, Илоны Гвоздевой и Юрия Ткача

К слову, за шаг до финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Поэтому за главный кубок поборются Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.