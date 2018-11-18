Бороться за шанс попасть в финал шоу "Танцы со звездами 2018" остались всего 4 звездные пары. 18 ноября они вышли на паркет с постановками, которые покорили зрителей.

В полуфинале, который отгремел 18 ноября, за главный кубок шоу "Танцы со звездами 2018" посоревновались Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Каждый из участников достоин одержать победу, однако, по условиям проекта, одна звезда с партнером все же вынуждена покинуть паркет за шаг до грандиозного финала.

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В зоне риска оказались Павел Вишнякова и Юлия Сахневич, Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов. Несмотря на низкие оценки звездных судей "Богиня ламината" прошла в финал шоу благодаря немалой поддержке телезрителей.

Поэтому на паркете сошлись два ярых конкурента Павел и Иракли. На протяжении всего шоу мужчины соревновались друг с другом, однако их борьба пришла к концу. По результатам голосования экспертного жюри и зрителей, проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

"Я безмерно благодарен всей команде, с которой имел счастье работать", – отметил Павел Вишняков.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

Более эмоциональной в комментарии была танцовщица Юлия Сахневич. Она поблагодарила всех за поддержку и призналась, что на паркете сумела не только найти свою любовь, но и с помощью танцев рассказывала замечательные истории, жила в этих постановках.

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"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

Видео будет позже

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Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.