Танцы со звездами 2018: кто прошел в финал шоу

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Танцы со звездами 2018: кто из участников ышел в финал
Танцы со звездами 2018: кто из участников ышел в финал / 24 канал

2 сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году подходит к концу! В течение всего сезона звездные участники и профессиональные танцоры соревновались за победу. В материале собрали для вас информацию обо всех участниках 2 сезона шоу "Танцы со звездами" в 2018 году, которые дошли до финала.

"Танцы со звездами 2018" 2 сезон всего за несколько месяцев стал одним из самых успешных. Каждую неделю участники шоу удивляли зрителей своей ловкостью, 18 ноября, все поклонники имели возможность узнать имена финалистов проекта.

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В полуфинале, который состоялся 18 ноября, за главный кубок шоу "Танцы со звездами 2018" посоревновались Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

В зону риска попали Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов. Несмотря на низкие оценки звездных судей, "Богиня ламината" прошла в финал шоу благодаря немалой поддержке телезрителей.

По результатам голосования экспертного жюри и зрителей, проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Следовательно, в финал попали Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Финалисты 2 сезона шоу "Танцы со звездами"

Леся Никитюк и Максим Ежов

танці з зірками 2018
Учасиники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Леся Никитюк и Максим Ежов

Впервые о Лесе Никитюк Украина узнала в 2009 году, когда она вместе с подругой Ольгой Панасенко начала выступать в "Бигуди шоу". Через два года двое талантливых девушек приняли участие в шоу "Рассмеши комика". Им удалось рассмешить юмористов на 50 000, а затем еще на 20 000 гривен.

Иракли Макацария и Яна Заец

танці з зірками 2018
Учасиники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Иракли Макацария и Яна Заец

Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Именно она открыла Грузию для съемок кино и рекламы для индийского рынка. Более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, но часто бывает в разъездах по работе. В частности, Макацария проводит много времени в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк 6".

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

танці з зірками 2018
Учасиники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

Игорь Ласточкин родился в Ташкенте, столице Узбекистана. После школы парень поступил в Национальную металлургическую академию Украины в Днепре. Сначала Игорь собирался работать в нефтяной промышленности, однако потом понял, что это не его призвание. Несмотря на это, Игорь все же получил диплом и начал карьеру в КВН.

 

 

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
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