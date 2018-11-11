"Танцы со звездами 2018": Мишель Андраде обратилась к своим сторонникам

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Танцы со звездами 2018: Мишель Андраде и Женя Кот
Танцы со звездами 2018: Мишель Андраде и Женя Кот / 1+1

Певица Мишель Андраде и ее партнер Женя Кот покинули шоу "Танцы со звездами 2018" в четвертьфинале. Выпуск состоялся 11 ноября.

Стоит отметить, что звездные судьи предпочли Павла Вишнякова, который тоже оказался в зоне риска. Поэтому Мишель Андраде и Женя Кот попрощались с паркетом в четвертьфинале шоу "Танцы со звездами 2018". Певица эмоционально призналась, что ей не стыдно за свои успехи на проекте, ведь за несколько месяцев она достигла уровня профессиональной танцовщицы.

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"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов голосования

 

Впервые после выхода из шоу Мишель Андраде прокомментировала результаты голосования. В Instagram-stories звезда показала свою гримерку, засыпанную подарками от поклонников. В частности, среди сюрпризов виднелись цветы и мягкие игрушки. От такой поддержки Мишель Андраде не сдерживала восторга и благодарности.

Зашла в свою гримерку. Здесь так много воспоминаний. Спасибо всем, что вы голосовали за нашу пару, любили и боролись вместе с нами все это время,
– рассказала Мишель Андраде.

Ранее Женя Кот тоже обратился к сторонникам в сети. Танцор также поблагодарил за поддержку и возможность показать столько ярких постановок на протяжении 12 выпусков шоу.

 

 

 

Танцы со звездами
Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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