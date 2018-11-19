"Танцы со звездами 2018" покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич: реакция сети

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"Танцы со звездами 2018": Павел Вишняков и Юлия Сахневич
"Танцы со звездами 2018": Павел Вишняков и Юлия Сахневич / 1plus1.ua

За шаг до финала развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Такие результаты полуфинала вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Как известно, пара ни разу не попадала в зону риска, а их мастерством восхищались все звездные судьи. Екатерина Кухан назвала Павла Вишнякова фаворитом шоу и в первых эфирах пророчила ему победу. Однако все надежды балерины развеялись, когда по результатам голосования зрителей актер и его очаровательная партнерша покинули проект.

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"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

 

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В то же время Лесю Никитюк, которая получила наименьшее количество баллов от экспертного жюри, в очередной раз спасли поклонники. Благодаря их активному голосованию телеведущая стала второй финалисткой шоу и не переживала за свое участие в проекте.

Такие результаты полуфинала взбудоражили сеть. После прямого эфира на странице "Танцы со звездами 2018" в Instagram разразился жаркий спор. Многие хейтеры заявляли, что не Павел Вишняков и Юлия Сахневич должны были покинуть паркет. "Это шоу про танцы, а то, что делает Леся, к танцу никакого отношения не имеет. Рейтинг шоу и только", "Да это нечестно! Это не юмор-шоу. Как Леся не понимает, что она действительно плохо танцует и не достойна финала?", "Шоу обесценивается! Лично мне хочется смотреть на красивые танцы, а не на деревянные ноги Леси", "Это была очень сильная пара, которая должна была бы занять если не первое, то второе место", – написали пользователи сети.

Комментарии людей о результатах полуфинала "Танцы со звездами" / скриншот

Немало людей заявили в заметке, что не будут смотреть больше шоу "Танцы со звездами 2018" и обратились к организаторам проекта с просьбой пересмотреть установленные правила.

Другие же пользователи сети активно стали защищать Лесю Никитюк. Люди заявили, что, хоть она танцует не идеально, однако получает поддержку от зрителей. Поэтому, по условиям проекта, телеведущая должна продолжить борьбу за главный кубок "Танцы со звездами 2018". "С чего вдруг его нужно возвращать? Надо было голосовать или танцевать нормально. Если его вернут, то это будет бессмысленно! На каком основании?", "В смысле несправедливость? Я голосую за кого хочу, а вы голосуйте, за кого хотите! Такие результаты", – пояснили поклонники Леси Никитюк.

Журналисты LifeStyle 24 поинтересовались у читателей, как они относятся к результатам полуфинала шоу "Танцы со звездами 2018". Всего за несколько часов более 1300 человек приняли участие в опросе. 63% респондентов не согласны со списком финалистов шоу, отмечая в комментариях, что оно превращается в фарс.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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