"Танцы со звездами 2018": все выпуски шоу

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"Танцы со звездами 2018": все выпуски шоу
"Танцы со звездами 2018": все выпуски шоу / 24 канал

В последнее воскресенье августа Украина окунулась в мир танцев вместе с шоу "Танцы со звездами 2018". На протяжении 14 выпусков организаторы проекта ловко удивляли зрителей, предлагая участникам необычные темы для постановок и яркие образы.

В первых выпусках "Танцы со звездами 2018" за победу соревновались – грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, актер кино и театра Павел Вишняков, певица Мишель Андраде, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, певица Леся Никитюк, телеведущая Оксана Марченко, а также ведущий Руслан Сеничкин.

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Каждую неделю одна пара покидала проект, умиляя поклонников трогательными прощаниями. 25 ноября телеведущий Юрий Горбунов объявил результаты финала грандиозного шоу – победителями стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Стоит отметить, что все прямые эфиры проекта "Танцы со звездами 2018" поражали зрителей яркостью предложенных тем. Танцы в стиле цирка, проникновенной романтики, детства и жизненных историй – это не все, чем удивляли организаторы проекта. Журналисты LifeStyle 24 решили показать, как это было, показав все выпуски "Танцы со звездами 2018".

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – выпуск 

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 2 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 3 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 4 выпуск

 

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"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 5 выпуск 

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 6 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 7 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 8 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 9 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 10 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 11 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 12 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 13 выпуск

 

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 14 выпуск

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 канал
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