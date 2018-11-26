В последнее воскресенье августа Украина окунулась в мир танцев вместе с шоу "Танцы со звездами 2018". На протяжении 14 выпусков организаторы проекта ловко удивляли зрителей, предлагая участникам необычные темы для постановок и яркие образы.

В первых выпусках "Танцы со звездами 2018" за победу соревновались – грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, актер кино и театра Павел Вишняков, певица Мишель Андраде, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, певица Леся Никитюк, телеведущая Оксана Марченко, а также ведущий Руслан Сеничкин.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 14 выпуск: грандиозный финал шоу

Каждую неделю одна пара покидала проект, умиляя поклонников трогательными прощаниями. 25 ноября телеведущий Юрий Горбунов объявил результаты финала грандиозного шоу – победителями стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Стоит отметить, что все прямые эфиры проекта "Танцы со звездами 2018" поражали зрителей яркостью предложенных тем. Танцы в стиле цирка, проникновенной романтики, детства и жизненных историй – это не все, чем удивляли организаторы проекта. Журналисты LifeStyle 24 решили показать, как это было, показав все выпуски "Танцы со звездами 2018".

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 1 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 2 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 3 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 4 выпуск

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 5 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 6 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 7 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 8 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 9 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 10 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 11 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 12 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 13 выпуск

"Танцы со звездами 2018" смотреть онлайн все выпуски – 14 выпуск