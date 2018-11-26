Танцы со звездами 2018: трогательная реакция Илоны Гвоздева на победу в шоу

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Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин
Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин / Instagram / @ilonagvozdeva

В воскресенье, 25 ноября, в Украине состоялся последний выпуск танцевального шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования зрителей и жюри, главный кубок получили украинский шоумен Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Гвоздева трогательно обратилась к своему партнеру на паркете Игорю Ласточкину. Об этом Илона написала на странице в Instagram.

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"Вчера было столько эмоций и шок одновременно, и эфирное время не бесконечно, но теперь я могу поблагодарить тебя (Игорь Ласточкин – 24 канал). Спасибо тебе за талант, за труд, за веру в себя и в нашу пару, я горжусь тобой и собой, надеюсь в жизни твоей тебе понадобятся такие танцевальные навыки, спасибо за искренность, целеустремленность и самоотдачу! Таких людей мало!" – отметила Илона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ilonagvozdeva (@ilonagvozdeva)

 

Кроме того, Илона Гвоздева продемонстрировала подарок, который ей сделал муж после окончания шоу. Сюрпризом стал белый автомобиль Mercedes-Benz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ilonagvozdeva (@ilonagvozdeva)

 

 

Напомним, серебро получили Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов. Пара получала большую поддержку зрителей, однако на этот раз поклонники звезды не смогли завоевать для нее победу. Третье место заняли Иракли Макацария и Яна Заец.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 канал
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