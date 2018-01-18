2 сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году уже стартовал! Уже известны все звездные участники и профессиональные танцоры, которые составили им пары. В материале собрали для вас информацию о всех участников 2 сезона шоу "Танцы со звездами" в 2018 году, которые будут соревноваться за победу, а также об участниках, которые уже покинули шоу.

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" 2018 уже традиционно начался с #танціззіркамиchallenge. Участники шоу один за другим публиковали танцевальный ролик и передавали вызов другому участнику. В результате этого челленджа и сформировался полный список участников шоу, которые будут соревноваться на паркете уже этого сезона.

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После первых выпусков шоу за победу продолжают соревноваться – грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, актер кино и театра Павел Вишняков, певица Мишель Андраде, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, певица Леся Никитюк, телеведущая Оксана Марченко, а также ведущий Руслан Сеничкин.

Шоу уже покинули певица Слава Каминская и певица Злата Огневич. Каминская в этом сезоне так и не вышла на паркет из-за травмы, а значит после второго выпуска ее дисквалифицировали, певица пообещала вернуться в следующем сезоне. В третьем выпуске шоу покинул певец Павел Зибров.

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами"

Иракли Макацария

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Иракли Макацария и Яна Заяц

Грузинский бизнесмен и продюсер Іракли Макацария стал первым участником шоу "Танцы со звездами 2018". Партнершей самого желанного холостяка страны стала Яна Заяц.

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Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-ом году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Именно она открыла Грузию для съемок кино и рекламы для индийского рынка. Более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, но часто бывает в разъездах по работе. В частности, Макацария проводит много времени в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк 6".

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 26 Сер 2018 р. о 11:41 PDT

Горячий холостяк официально заявил, что очень хочет найти свою половинку и уже готов стать любящим папой. Ведь с победительницей шоу "Холостяк 6" Иракли отношения разорвал.

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Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 2 Вер 2018 р. о 11:23 PDT

У бизнесмена уже есть опыт участия в подобном шоу – в 2017 году он стал участником грузинской версии шоу "Танцы со звездами" и даже дошел до финала и занял второе место.

Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец



Ігорь Ласточкин

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

Анита Луценко передала #танціззіркамиchallenge юмористу и тренеру Лиги смеха Игорю Ласточкину – и он мужественно принял вызов! Его партнершей по танцам стала Илона Гвоздева.

Игорь Ласточкин родился в Ташкенте, столице Узбекистана. После школы парень поступил в Национальную металлургическую академию Украины в Днепре. Сначала Игорь собирался работать в нефтяной промышленности, однако потом понял, что это не его призвание. Несмотря на это, Игорь все же получил диплом и начал карьеру в КВН.

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Допис, поширений ilonagvozdeva (@ilonagvozdeva) 2 Вер 2018 р. о 12:39 PDT

Сначала Игорь играл за две днепропетровские команды. Впоследствии ему предложили стать капитаном. На счету юмориста также роли в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция".

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 31 Сер 2018 р. о 11:06 PDT

В 2015 году Игорь Ласточкин стал тренером шоу "Лига смеха". Во втором сезоне проекта команда Ласточкина стала победительницей. А еще через год Игорь вместе с Юрием Горбуновым разделил первое место третьего чемпионата Украины по юмору "Лига Смеха", приведя дебютанта чемпионата в кубке. В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика".

Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

Павел Вишняков

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Павел Вишняков и Юля Сахневич

Партнершей актера кино и театра Павла Вишнякова стала харизматичная и яркая Юля Сахневич. Белорус по национальности Павел Вишняков стал любимцем украинских зрителей. Актер сыграл главные роли в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Оперы по вызову". В 2015 году Павел Вишняков решил поселиться в Киеве и даже признался, что нашел свою любовь.

А вот что касается танцев, то в комментарии ТСН актер признался, что не имеет значительной практики, поэтому для него участие в шоу будет настоящим вызовом.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 28 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

"Мою "танцевальную карьеру" вполне можно охарактеризовать известным выражением "мужчины не танцуют". Конечно, все актеры учатся азам хореографии в университетах. Однажды я даже исполнял одну из главных ролей в мюзикле, где было много танцевальных постановок. Но все же выйти на паркет танцевального проекта – для меня вызов", – отметил Павел Вишняков.

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Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

Леся Никитюк

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Леся Никитюк и Максим Ежов

Телеведущая Леся Никитюк борется за победу вместе с харизматичным партнером Максимом Ежовым. Перед вторым выпуском Леся травмировала руку, но все-таки вышла на паркет с повязкой, чем показала, что серьезно настроена на победу.

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Впервые о Лесе Никитюк Украина узнала в 2009 году, когда она вместе с подругой Ольгой Панасенко начала выступать в "Бигуди шоу". Через два года две талантливые девушки приняли участие в шоу "Рассмеши комика". Им удалось рассмешить юмористов на 50 000, а затем еще на 20 000 гривен.

Допис, поширений Ezhov Maksim (@ezhov_maksim_) 27 Сер 2018 р. о 11:36 PDT

Потом Никитюк стала ведущей программы "Орел и решка", в рамках которой она отправилась в кругосветное путешествие. Также ведущая является автором программы о шоу-бизнесе "Леся-ЗдЕся" и проекта "Вокруг". Воспалительный характер ведущей и незаурядное чувство юмора – точно станут украшением этого сезона!

Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Леси Никитюк и Макса Ежова

Участники 2 сезона "Танцы со звездами", которые покинули шоу

Слава Каминская

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Слава Каминская и Игорь Кузьменко

Участие в шоу должна была взять певица и участница группы "Неангелы" Слава Каминская вместе со своим партнером Игорем Кузьменко, который был победителем в прошлом сезоне.

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Однако во время подготовки к шоу певица травмировала спину и врачи запретили ей выходить на паркет. Артистка отказалась участвовать в первом эфире "Танцы со звездами 2018" из-за полученной травмы спины. Врачи отметили, что знаменитость не может танцевать как минимум 10 дней. Однако Слава Каминская заверила, что будет делать все возможное, чтобы выйти на паркет во втором выпуске шоу.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 25 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Однако и во втором выпуске пара не вышла на паркет и, по условиям конкурса, они покинули шоу. Каминская пообещала, что вернется на паркет в следующем сезоне.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 2 Вер 2018 р. о 7:41 PDT

Злата Огневич

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Злата Огневич и Дмитрий Жук

Украинская певица Злата Огневич вышла на паркет с Дмитрием Жуком. Однако уже во втором выпуске пара вместе с Денисом Беринчиком и ее партнершей получила наименьшее количество баллов. Монатик отдал свой голос певице, а вот Екатерина Кухар проголосовала за боксера. Влад Яма, чей голос был решающим, предпочел Дениса Беринчика и Екатерину Белявскую.

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 2 Вер 2018 р. о 1:15 PDT

Злата Огневич (имя при рождении – Инна) представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение 2013, где заняла 3 место. В 2014 году она в прямом эфире объявляла баллы от Украины, где поздравила всех патриотическим лозунгом "Слава Украине!".

Успешно баллотировалась в Верховную Раду Украины VIII созыва по списку "Радикальной партии Олега Ляшко", но уже в 2015 году сложила свои полномочия.

Танцы со звездами 2018 2 выпуск – выступление Златы Огневич и Дмитрия Жука

Шоу результатов: 2 неделя – шоу покинула Злата Огневич

Павел Зибров

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Павел Зибров и Мария Шмелева

В третьем выпуске шоу выбыл певец Павел Зибров и его партнерша Мария Шмелева. Несмотря на то, что судьи оценили выступление на 2 балла выше, чем танец Леси Никитюк, зрители отдали больше голосов именно за пару телеведущей.

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Певца называют настоящей "легендой украинской эстрады". Однако Зибров ежедневно доказывает, что рано его списывать в архивы. Певец зачитал рэп с командой "Плюшевый Бруклин" об "Укрзализныце", собрал полный Atlas во время хеллоуинского диджей-сета.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 26 Сер 2018 р. о 12:31 PDT

В 2016 году Зибров анонимно принял участие в шоу "Голос", однако своим голосом и исполнением песни не смог развернуть ни одного судейского кресла и не попал на шоу. А теперь же готов покорять еще и паркет!

Танцы со звездами 2018 2 выпуск – выступление Павла Зиброва и Марии Шмелевой

Шоу результатов: 3 неделя – шоу покинул Павел Зибров

Николай Тищенко

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Николай Тищенко и NANA

В четвертом прямом эфире паркет покинул Николай Тищенко. Партнершей телеведущего и ресторатора была бывшая солистка популярной группы NIKITA и в свое время танцовщица балета Todes – NANA. Пару называли сексуальными танцовщиками шоу, однако Николаю Тищенко и Нани не хватило голосов зрителей.

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46-летний ресторатор женат на 23-летней красавице Алле Барановской. Пара воспитывает маленького сына Давида. Это уже третий брак Николая. Также у него есть сын Даниил – от второй жены, Мисс Украина-2008 " Ирины Журавской.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 2 Вер 2018 р. о 3:51 PDT

Тищенко является мастером спорта по дзюдо. Поэтому не удивительно, что уделяет большое внимание своей физической форме: несколько раз в неделю посещает спортзал и даже во время путешествий не отказывается от тренировок.

Танцы со звездами 2018 4 выпуск – выступление Николая Тищенко и Наны

Танцы со звездами 2018 4 выпуск – шоу покинул Николай Тищенко

Маша Ефросинина



Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Маша Ефросинина и Максим Леонов

В пятом прямом эфире паркет покинула Маша Ефросинина. Зрители отдали меньшее количество голосов за звезду, поэтому она вместе с Максимом Леоновым попрощалась с шоу. В конце своей речи телеведущая отметила, что надеется, "в шоу победит честность".

"Танцы со звездами 2018" 5 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

Телеведущая Маша Ефросинина приняла вызов грузинского красавца Иракли Макацарии. Ее партнером по танцам стал Максим Леонов.

За плечами 39-летней Марии – ряд телевизионных программ, съемки в кино, ведение Евровидение-2005, благотворительные проекты... Теперь, на "Танцах со звездами", эта успешная женщина хочет открыться по-новому и приятно удивить своих поклонников.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 3 Вер 2018 р. о 1:41 PDT

Ефросинина любит танцевать и часто публикует соответствующие видео в своем Instagram, особенно с маленьким сыном Александром. Под хит "Вите надо выйти" они вместе станцевали бесчисленное количество раз.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Січ 2018 р. о 8:49 PST

В 20 лет телезвезда весила 85 кг, сейчас – 60 кг. Своей историей похудения телеведущая щедро делится в соцсетях и дает советы относительно того, как принять и полюбить себя.

Танцы со звездами 2018 5 выпуск – выступление Маши Ефросининой и Макса Леонова

Анита Луценко

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Анита Луценко и Александр Прохоров

Анита Луценко покинула проект в 6 прямом эфире. Хотя звездные судьи расхвалили ее воспалительный джайв, однако зрители спасли другую пару от выхода из шоу.

"Танцы со звездами 2018" 6 выпуск – оглашение результатов

Мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко приняла вызов от Дениса Беринчика. Ее партнером стал Александр Прохоров.

Анита Луценко занимается спортом с 4 лет. С 10-летнего возраста Анита принимала активное участие в самых престижных спортивных соревнованиях. Анита Луценко – мастер спорта и Серебряная Чемпионка Европы по Спортивной Аэробике, многократная Чемпионка Украины по аэробике и фитнесу и финалистка Чемпионата Европы по Фитнесу.

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Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 27 Сер 2018 р. о 12:59 PDT

Луценко также имеет танцевальный опыт – она была частью шоу-балета, а сейчас готова побороться за победу в самом масштабном танцевальном шоу страны.

"Танцы со звездами" 2018 6 выпуск – выступление Аниты Луценко и Александра Прохорова

Оксана Марченко

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Оксана Марченко и Дмитрий Ежов

Перед 8 прямым эфиром Оксана Марченко неожиданно отказалась от участия в "Танцах со звездами 2018". По словам телеведущей, во время репетиции она сломала два ребра, поэтому не может больше выходить на паркет.

Вызов Леси Никитюк приняла телеведущая Оксана Марченко, она будет танцевать с Дмитрием Чаплиным. Дмитрий был финалистом американской версии проекта и готов покорять паркет украинского шоу.

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Вокруг участия Марченко в проекте "Танцы со звездами" разгорелся целый скандал. Например, творческая команда телепрограммы "Телевизионная служба новостей" телеканала "1+1" публично выразила несогласие с решением руководства относительно участия жены пророссийского политика Виктора Медведчука в шоу.

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 2 Вер 2018 р. о 1:33 PDT

Как известно, Марченко, является женой Виктора Медведчука и мамой двух детей – Богдана и Дарьи. Причем Дарья (совместная с Медведчуком дочь) – крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой.

Муж Оксаны известен не только кумовством с Путиным, его политическая деятельность в Украине – ярко пророссийская. В 2014 году Медведчук даже оказался в персональном санкционном списке США против лиц, которые "угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 28 Сер 2018 р. о 1:06 PDT

В январе 2016 года активисты "Правого сектора" требовали от руководства телеканала СТБ увольнения Марченко. "Оксана Марченко не имеет морального права работать на украинском телеканале, будучи кумой Путина и женщиной убийцы Василия Стуса", – настаивали тогда активисты.

В ноябре 2017-го, накануне годовщины Революции Достоинства, активисты подожгли баннер, который рекламировал тогда новую программу Оксаны Марченко на канале "Интер".

Скандальной славы получил и "морской домик" семьи Медведчука-Марченко: построен он на территории детского санатория в Симеизе, имеет "домик" собственный пляж (который по факту предназначался для санатория). В СМИ утверждают, что именно в этом доме Медведчук с женой принимали в гости своего кума Путина.

Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина

Руслан Сеничкин

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская

В 9 прямом эфире шоу покинул телеведущий Руслан Сеничкин. Он пять раз подряд оказывался под угрозой выхода из проекта, однако зрители спасали пару, отдавая свои голоса. Впоследствии Руслан Сеничкин сделал откровенное заявление, добавив, что не покидает паркет только через свою партнершу – Яну Цибульскую. Пассивность в борьбе за победу увидели и звездные судьи, которые в итоге проголосовали за Дениса Беринчика и Катю Белявскую.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

Последним участником, который принял звездную эстафету #танціззіркамиchallenge, стал ведущий Руслан Сеничкин. Ведущий не побоялся новых вызовов и решил похудеть.

Допис, поширений Руслан Сенічкін (@ruslan_senichkin) 31 Сер 2018 р. о 12:10 PDT

Составит компанию Руслану и будет его мотивировать танцовщица Яна Цыбульская.

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Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цибульской

Денис Беринчик

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Денис Беринчик и Екатерина Белявская

Хотя звезды предрекали не долгое участие Дениса Беринчика в шоу, отмечая, что спортсмены не умело танцуют, однако он доказал обратное. Украинскому боксеру удалось дойти почти до финала проекта и показать свое мастерство на паркете. Сложные хореографические поддержки и эксперименты со стилями – все было по силам Денис Беринчик. Однако, по результатам голосования, он покинул шоу в 7 прямом эфире.

После феерического возвращения в шоу боксер все же покинул паркет. Случилось ето в 11 прямом эфире.

"Танцы со звездами" 2018 6 выпуск – оглашение результатов

Всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик принял вызов Маши Ефросининой. Его партнершей по паркету стала Екатерина Белявская.

30-летний боксер Денис Беринчик родился в Луганской области. После школы будущая звезда бокса окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Первый серьезный успех пришел к боксеру в 2010-ом. Он выиграл чемпионат Международной федерации студенческого спорта и после этого перешел в более высокую весовую категорию.

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 1 Вер 2018 р. о 2:42 PDT

Уже через год Денис Беринчик принял участие в Чемпионате мира по боксу. В первом же бою спортсмен победил своего оппонента. Во всех последующих боях Денис уверенно держал в руках победу. Впоследствии Денис Беринчик принял участие в Олимпийских играх, с которых привез в Украину серебряную медаль. Денис запомнился на Лондонской Олимпиаде тем, что после всех своих побед танцевал гопак.

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Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 27 Сер 2018 р. о 12:37 PDT

В 2015-ом состоялся дебют Дениса на профессиональном ринге, где он победил матерого бельгийца. Через год боксер перешел в легкую весовую категорию. На счету Дениса Беринчика многочисленные спортивные достижения. Денис – серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер летней Универсиады, двукратный чемпион Украины и заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск – выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской

Мишель Андраде

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами" – Мишель Андраде и Женя Кот

Букмекеры предполагали, что именно Мишель Андраде и Женя Кот получат кубок на шоу "Танцы со звездами 2018". Однако пара 5 раз попадала в зону риска, а уже в четвертьфинале, по результатам голосования шоу, покинула паркет.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

Певице боливийского происхождения Мишель Андраде достался один из самых сексуальных танцоров страны – Женя Кот. Эта пара наполнит паркет своими зажигательными и соблазнительными танцами.

В прошлом сезоне "Танцев со звездами" Женя остановился за шаг до победы, поэтому в этот раз танцор не пропустит свой шанс.

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish) 2 Вер 2018 р. о 1:05 PDT

Мишель Андраде – не только талантливая вокалистка в творческой команде Потапа, но и танцовщица, которая с детства занималась хореографией и художественной гимнастикой. Поэтому в клипах и во время концертов звезда с легкостью воспроизводит па и демонстрирует невероятную пластику своего тела.

Танцы со звездами 2018 1 выпуск – выступление Мишель Андраде и Евгения Кота

Танцы со звездами

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В жюри вошли: тренер "Голос.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников в сравнении с прошлым годом. По правилам проекта, в шоу примет участие 14 пар.