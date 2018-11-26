Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео

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"Танцы со звездами 2018": все выступления победителей шоу
"Танцы со звездами 2018": все выступления победителей шоу / 24 Канал

В воскресенье, 25 ноября, в Украине состоялся последний выпуск грандиозного шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования зрителей и жюри, главный кубок завоевали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Путь к триумфу пары на шоу "Танцы со звездами 2018" был достаточно непростым. В течение 14 недель участники шоу упорно тренировались и, не покладая рук, постепенно завоевывали благосклонность судей и зрителей.

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Каждый выход на паркет Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой был эффектным, а постановка поражала невероятным перевоплощением. Журналисты LifeStye 24 решили показать, как победители шоу постепенно завоевывали главный кубок, поражая всех в каждом выступлении.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – дебютный джайв

 

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – пасодобль в стиле Дикого Запада

 

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – соблазнительное танго

 

"Танцы со звездами 2018" 4 выпуск смотреть онлайн – лирический джайв

 

"Танцы со звездами 2018" 5 выпуск смотреть онлайн – страстное ча-ча-ча

 

"Танцы со звездами 2018" 6 выпуск смотреть онлайн – мистический венский вальс

 

"Танцы со звездами 2018" 7 выпуск смотреть онлайн – эффектный квикстеп в стиле немого кино

 

"Танцы со звездами 2018" 8 выпуск смотреть онлайн – романтическая румба

 

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – непревзойденный стрит-фанк

 

"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – контемп Игоря Ласточкина с Екатериной Белявской

 

"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – танец с Владом Ямой

 

"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – танец в стиле Болливуда

 

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – фокстрот под песню Сергея Ласточкина

 

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – зажигательная самба

 

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – фристайл с Юрием Ткачом

 

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – аргентинское танго Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

 

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – фьюжн в финале шоу

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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