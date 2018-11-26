В воскресенье, 25 ноября, в Украине состоялся последний выпуск грандиозного шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования зрителей и жюри, главный кубок завоевали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Путь к триумфу пары на шоу "Танцы со звездами 2018" был достаточно непростым. В течение 14 недель участники шоу упорно тренировались и, не покладая рук, постепенно завоевывали благосклонность судей и зрителей.

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Каждый выход на паркет Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой был эффектным, а постановка поражала невероятным перевоплощением. Журналисты LifeStye 24 решили показать, как победители шоу постепенно завоевывали главный кубок, поражая всех в каждом выступлении.

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