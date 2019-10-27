"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: мистические постановки и перевоплощения в стиле Хеллоуина

Вскоре в мире будут отмечать один из самых мистических праздников – Хэллоуин. Организаторы шоу "Танцы со звездами 2019" решили позаимствовать эту тему и в 10 выпуске проекта предложили участникам невероятные перевоплощения. Какие образы примерили звезды для мистических постановок – смотрите в материале LifeStyle 24.

В воскресенье, 27 октября, состоялся один из самых ожидаемых выпусков шоу "Танцы со звездами 2019". Каждый из участников подготовил для зрителей неожиданные сюрпризы: знаменитости изменились до неузнаваемости на Хэллоуин и показали эффектные постановки, которые вызвали восторг у всех зрителей. К костюмированного выпуска присоединились и звездные судьи, и ведущие. Так как прошел мистический эфир – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Открывать проект взялся ведущий Владимир Остапчук, который недавно подтвердил слухи о разводе с женой. Шоумен признался, что жизнь продолжается, а в дальнейшем каждое выступление он будет посвящать своим детям.

В мистическом эфире Владимир Остапчук и Илона Гвоздева получили один из самых сложных стилей танца – самбу. Пара показала ритмичную постановку, перевоплотившись в героев мультфильма "Тайна Коко". Судьи отметили, что Владимир Остапчук не был искусен на паркете, однако номер был замечательным.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

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Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Главный секс-символ проекта "Танцы со звездами 2019" в 10 выпуске решил опровергнуть разговоры, что он должен был покинуть шоу. Даниэль Салем добавил, что каждый день проходит немалое испытание, ведь живет с двумя опухолями. На паркете он стремится показать, что нужно всегда бороться.

Пара станцевала зажигательное танго, а Даниэль Салем перевоплотился в оборотня. Правдоподобность выступления покорила судей и весь зал.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

А вот мятежники Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар решили немножко уладить конфликт с судьями. Актриса призналась, что нежная постановка должна бы растопить сердца, поэтому для прямого эфира участники выбрали венский вальс.

Знаменитости изменились до неузнаваемости, превратившись в зомби. По сюжету, Виктория и Дмитрий после смерти сыграли свадьбу и станцевали нежный первый танец. Номер сорвал овации в зале.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

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Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина заявила, что сделает все для того, чтобы победить на проекте. Все потому, что звезда пообещала это своему сыну.

В прямом эфире пара станцевала страстную румбу, привлекая к постановке пилон. Евгений Кот сыграл роль змея, соблазняющего Еву (Ксению Мишину). Номер вызвал восторг не только в зале, но и у придирчивого Григория Чапкиса.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Белорусский актер Алексей Яровенко, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Крепостная", не скрывал, что слухи о романе с Аленой Шоптенко его очень огорчили. Мужчина рассказал: семья и его жена – главные люди в жизни, поэтому он дорожит отношениями и не позволит другим вмешиваться в них.

Несмотря на это, Алексей все же остался на проекте. В ритме квикстепа он и Елена Шоптенко показали историю любви Дракулы.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

А вот главная претендентка на победу в шоу "Танцы со звездами 2019" Анна Ризатдинова решила поэкспериментировать, выбрав непростую хореографию. Спортсменка рассказала, что выйти на паркет ей было крайне сложно, ведь несколько дней назад умер ее дедушка. Родственник был для Анны примером, как бороться за жизнь..

Пара выполнила фристайл с элементами балета. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали в стиле "Лебединого озера". Постановку остро раскритиковала Екатерина Кухар. На защиту Анны стали другие звездные судьи. Однако у Ризатдиновой резко повысилось давление, а участницы экстренно начали оказывать медицинскую помощь.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотрите видео-выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Елена Кравец и Максим Леонов

Закрывать мистический прямой эфир поручили Елене Кравец. Актриса "Квартала 95" рассказала, насколько ей сложно было рожать двойняшек, ведь на пополнения семьи она с мужем решилась в 2016 году, когда ей было 39. Поэтому в первые дни жизни малышей звезда даже боялась дышать рядом с детьми.

В шоу Елена Кравец и Максим Леонов решили поэкспериментировать. Пара станцевала хип-хоп в мистической истории мольфаров.

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.