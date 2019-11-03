"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: возвращение легенд на шоу и испытания конкуренцией

В это воскресенье, 3 ноября, на телеканале "1+1" состоялся 11 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". Этот выпуск удивил зрителей, так как на паркет вернулись любимые участники прошлых сезонов. Какие танцы исполнили участники и какие воспоминания растрогали зрителей – смотрите в материале LifeStyle 24.

Одиннадцатый выпуск проекта "Танцы со звездами 2019" покорил зрителей и судей. На паркет вышли не только звездные участники, но и танцовщики предыдущих сезонов шоу. Вместе они показали эффектные постановки, от которых невозможно было удержать восторг и иногда смех. Какой паре помогал Иракли Макацария, Юрий Ткач, Наталья Могилевская, TAYANNA, Игорь Ласточкин, Руслан Сеничкин, Мишель Андраде и Павел Вишняков – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Открывать прямой эфир взялся актер Алексей Яровенко. В видеодневнике участник шоу признался, что конкуренты недооценивали его. Однако Яровенко обещает быть как Джокер: открыть свои карты перед финалом и стремительно идти до последнего выпуска, "уничтожая" соперников.

Помочь актеру в этом пришел его земляк и коллега Павел Вишняков. На паркете участники станцевали страстный пасодобль. В постановке Алексей и Павел горячо поборолись за Алену Шоптенко.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко, Елены Шоптенко и Павла Вишнякова

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Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Одна из фавориток шоу "Танцы со звездами 2019" Виктория Булитко решила поэкспериментировать и станцевать сальсу. До сих пор только Анне Ризатдиновой удалось вызвать восторг у судей этим танцем, поэтому такой выбор был достаточно рискованным.

На паркет с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром вышел телеведущий Руслан Сеничкин. Совместно танцовщики зажгли в прямом эфире под зажигательные ритмы латиноамериканской музыки. В конце выступления Виктория Булитко из двух партнеров выбрала Григория Чапкиса, чем вызвала овации в зале.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко, Дмитрия Дикусара и Руслана Сеничкина

Ксения Мишина и Евгений Кот

Участники шоу "Танцы со звездами 2019" заявили, что между Ксенией Мишиной и Евгением Котом уже давно нет особой "химии", которая и делала пару фаворитами проекта. Поэтому в сети уже предположили, что именно они в 11 выпуске могут станцевать последний танец на паркете.

Исправлять ситуацию пришла воспалительная Мишель Андраде. Она с бывшим партнером по проекту и Ксенией Мишиной станцевала страстное танго. Девушки поборолись за танцовщика, а их спор прекрасно воплотился в экспрессивную постановку.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

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Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук стал настоящей жертвой 10 эфира. Мужчина объявил о разводе, потому как в сети, так и среди конкурентов хейтеры засыпали его критикой. Пострадала и Илона Гвоздева, которая призналась, что имеет споры со своим возлюбленным из-за слухов об измене.

Спасать фаворитов шоу пришел Игорь Ласточкин, победивший в прошлом сезоне "Танцев со звездами". Трио станцевало диско, смешно показав сюжет интервью с легендами.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука, Илоны Гвоздевой и Игоря Ласточкина

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Спортсменка Анна Ризатдинова, которую называют главной претенденткой на победу, возмутилась из-за комментариев своих коллег. Некоторые участники проекта сомневались, что ей на самом деле было плохо в 10 выпуске, назвав все хорошей игрой актрисы. Анна заявила, что привыкла всего добиваться своими усилиями, поэтому в прямом эфире вышла на паркет с Александром Прохоровым и Иракли Макацарией.

Танцовщики показали ча-ча-ча, в котором мужчины соревновались за внимание красавицы. И в конце постановки вернулся еще один бывший участник шоу – Даниэль Салем, который отнял у конкурентов Анну.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Ризатдиновой, Александра Прохорова и Иракли Макацарии

Видео будет позже

Елена Кравец и Максим Леонов

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец поделилась, что ее страницу в сети засыпали критикой. Люди обвиняли звезду, что ей помогают пройти в финал, а Даниэль Салем несправедливо покинул проект. Сама Елена опровергла любые догадки и призналась, что будет продолжать идти в финал "Танцев со звездами 2019".

В 11 выпуске к паре присоединился Юрий Ткач. Юморист рассмешил всех зрителей забавными гримасами и станцевал с Еленой Кравец и Максимом Леоновым под ритмы сальсы.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лены Кравец, Максима Леонова и Юрия Ткача

Видео будет позже

Влад Яма и Наталья Могилевская

Закрывать шоу взялись Влад Яма и Наталья Могилевская. Именно эта пара попала во второй сезон шоу "Танцы со звездами". И хотя артистка не сумела одержать победу, дуэт с хореографом Владом Ямой запомнился всем зрителям проекта. На паркете пара станцевала под один из хитов Натальи Могилевской

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Влада Ямы и Натальи Могилевской

Видео будет позже

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.