"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: как поражали участники и чем удивили номера с судьями

В это воскресенье, 17 ноября, состоялся долгожданный полуфинал грандиозного шоу "Танцы со звездами 2019", после которого стали известны имена суперфиналистов. И поскольку за кубок победителя уже соревнуются только четыре пары, конкуренция становится все ожесточеннее. Чем запомнился полуфинал шоу – смотрите в материале LifeStyle 24.

В 13 выпуске прямого эфира популярного проекта "Танцы со звездами 2019" каждая пара показала три номера: один танец – с классической бальной программы, второй – вместе с судьей шоу, который поставит хореографию, и третий – "танец за жизнь". На этот раз последний будут выполнять все пары одновременно еще до начала оглашения результатов. Интересно, что общий танец будет сплошной импровизацией для участников.

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Так вот, этот выпуск шоу начался с эффектного выхода всех участников проекта.

Первый этап: бальный танец

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Открывать шоу на паркет вышла яркая пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Анна призналась, что до сих пор главной своей конкуренткой считает Ксению Мишину, которая танцует вместе с Евгением Котом.

Они драйвово и эффектно станцевали танец джайв (бальный танец с быстрыми и свободными движениями – 24 канал). Судьи отметили, что они справились с задачей и выполнили замечательный танец и добавили, что пара должна попасть в финал.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – первое выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Следующими выступили народные любимцы Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, которые еще ни разу не танцевали "танец за жизнь". В "Дневнике" Виктория рассказала, что не собирается сдаваться и хочет победить в шоу.

Они выполнили страстную балльную румбу, которой заполонили сердца зрителей в зале. Одна из членов жюри проекта – Екатерина Кухар сказала, что пара является "слабым звеном" среди всех участников.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотреть онлайн – первое выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Далее станцевала эффектная пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Отметим, что популярный телеведущий остался единственным мужчиной на паркете среди звезд. В "Дневнике" Владимир рассказал, что хочет отомстить своей конкурентке – Виктории Булитко.

Пара впечатляюще исполнила сексуальное ча-ча-ча, которым поразила своих поклонников. Судьи заверили, что танец был крутым и необычным, поэтому Владимир и Илона достойны быть в финале шоу "Танцы со звездами".

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотреть онлайн – первое выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Ксения Мишина и Женя Кот

После этого на паркете зажигали невероятные Ксения Мишина и Евгений Кот. В "Дневнике" Ксения рассказала, что она не удовлетворена прошлым выпуском, так как считает, что им снижают оценки в шоу.

Пара станцевала страстный и незабываемый пасадобль, которым пыталась поразить членов жюри. Они же заявили, что танец Ксении и Евгения был удивительным и страстным.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – первое выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

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Второй этап: постановки с судьями

Участники проекта "Танцы со звездами" станцевали вместе со звездными судьями, в частности Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – с Владом Ямой, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар – с Григорием Чапкисом, Ксения Мишина и Евгений Кот – с Екатериной Кухар, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – с Франсиско Гомесом.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева вышла на паркет вместе с Франсиско Гомесом. Звездный судья рассказал, как начинался его танцевальный путь в жизни и дал важные советы своим партнерам по танцу.

Необычное трио станцевало зажигательный фристайл, который очень понравился зрителям. Остальные члены жюри ответили, что в танце было много ритмов и хореографии, а пара справилась со всем идеально.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотреть онлайн – второе выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

После этого станцевали народные любимцы Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вместе с Григорием Чапкисом. Звездный судья признался, что зарабатывать на жизнь танцами начал еще с трех лет. А Виктория в "Дневнике" рассказала, что они хотят показать в танце любовь.

Пара станцевала трогательный вальс, где мужчины по очереди танцевали с Викторией. Их выступление довело до слез многих присутствующих и даже членов жюри. Они добавили, что это было очень нежно и незабываемо.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотреть онлайн – второе выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Следующими вышли поражать Анна Ризатдинова и Александр Прохоров вместе с Владом Ямой. Звездный судья рассказал, что начинал свой путь с бальных танцев, за что часто получал от хулиганов.

Они станцевали сексуальное танго, которым "зажгли" паркет. Выступление трио был очень веселым и обаятельным. Судьи отметили, что это был замечательный спектакль и крутой танец.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – второе выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Ксения Мишина и Женя Кот

Следующими удивляли Ксения Мишина и Женя Кот с помощью Екатерины Кухар. Звездная судья была очень строга с участниками на репетициях, ведь, по ее словам, тяжело шла, чтобы получить успешную карьеру.

Трио исполнило захватывающий фьюжн, в котором сделало много классных поддержек. Члены жюри отметили, что их выступление "попало" в самое сердце и стало украшением этого выпуска "Танцы со звездами".

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – второе выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

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Третий этап: "убийственная" самба

После предыдущих этапов в шоу участники должны были пройти последний на сегодня этап – станцевать обязательный для всех "танец за жизнь".

Владимир Остапчук VS Виктория Булитко

Первыми выступили конкуренты – Владимир Остапчук и Илона Гвозьова против Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Первая пара выглядела на паркете более ярко, им удалось собой затмить вторую пару и перетащить все внимание на себя. Члены жюри сказали, что звездные участники были замечательными и танцевали "с огнем".

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Остапчука и Виктории Булитко

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Ксения Мишина VS Анна Ризатдинова

Следующими посоревновались пары Ксения Мишина и Евгений Кот вместе с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым. Их выступления были волшебными и яркими, от двух звездных участников нельзя было отвести взгляд. Судьи сказали, что это было страстно и девушки были на уровне друг с другом.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ксении Мишиной и Анны Ризатдиновой

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Что известно про проект "Танцы со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.