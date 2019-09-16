"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: какие выступления участников тронули зрителей и судей

15 сентября прошел 4 выпуск грандиозного шоу "Танцы со звездами 2019". Участники снова пытались зажигательными и эффектными танцами поразить жюри шоу и зрителей. Какие номера показывали звезды на этот раз – смотрите ниже.

Четвертый выпуск "Танцев со звездами" прошел по теме "Вечер любви". На этот раз продюсеры решили поразить поклонников шоу невероятным сюрпризом. Главным событием вечера стала свадьба примы украинского балета Екатерины Кухар и премьера Александра Стоянова, которые в прямом эфире обменялись кольцами и дали друг другу обеты под праздничным венцом.

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В свою очередь звездные участники впервые раскрыли зрителям истории собственной жизни, которые так близки их сердцу. Выступления они посвящали родным людям, а некоторые звезды признались в любви своим половинкам. Как прошел трогательный эфир, который довел до слез многих зрителей – смотрите в материале LifeStyle 24.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Первыми на танцпол вышли Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Они посвятили свой хип-хоп секси-мамочкам. Телеведущая Людмила Барбир подчеркнула, что не стоит "забивать" на себя после рождения ребенка и помнить о своей сексуальности.

Мнения судей разделились относительно их танца: кому-то их выступление очень понравилось, а вот, например, Франсиско Гомас сказал, что ему было мало истории в хореографии.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

Даниэль Салема и Юлия Сахневич

Следующими вышли на паркет секс-символ проекта Даниэль Салем и его партнерша Юлия Сахневич. Пара решила несколько изменить свой образ, сыграв священника и соблазнительницу.

Наряд Даниэля Салема и идеальные па поразили всех судей, а зажигательная сальса вызвала овации в зале.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Далее станцевали Надежда Матвеева с Валерием Шохиным. Телеведущая рассказала о своей любви, ведь она дважды выходила замуж и дважды разводилась. Она пережила несчастную любовь, поэтому очень волновалась, сможет ли исполнить танец на тему любви.

Однако в результате участники искренне и нежно исполнили фокстрот, который одобрительно оценили судьи проекта. Пара услышала много комплиментов в свою сторону.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Матвеевой и Валерия Шохина

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Четвертыми вышли на паркет Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Перед выступлением Дмитрий сказал, что они друг другу ближе, чем просто любовники.

Пара исполнила страстное танго, которое вызвало бешеные аплодисменты в зале. Членам жюри тоже понравилось, Влад Яма даже назвал их танец похожим на "первую брачную ночь", а Монатик сказал, что был просто в восторге.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Далее на паркет поднялись Елена Шоптенко и Алексей Яровенко. Перед выступлением уже известная танцовщица Елена рассказала о своей любви, которая помогла ей выйти из депрессии. Тогда в ее жизни появился муж Алексей.

Пара трогательно станцевала аргентинское танго, которое поразило судей. Члены жюри засыпали Алексея и Елену приятными словами и даже отметили, что все было выполнено технически правильно.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко​

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

После них станцевали невероятные Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Отметим, что Анна недавно рассталась с Александром Онищенко. Однако в шоу она вспомнила свою первую любовь, когда была действительно счастлива.

Пара эмоционально и страстно исполнила румбу. Члены жюри отметили, что это было очень горячо, откровенно и профессионально, поэтому они высоко оценили их танец.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Дзидзьо и Яна Цибульская

Далее вышли на паркет Дзидзьо и Яна Цыбульская. Певец в своем дневнике перед выступлением рассказал о своей жене, с которой он 20 лет вместе.

Пара станцевала энергичный и веселый джайв. Зрителям понравился танец, а судьи были довольны выступлением участников и сказали, что Дзидзьо идет такой забавный образ.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дзидзьо и Яны Цибульской

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Затем показали свой танец Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Популярный телеведущий признался, какой была его первая любовь. Случилось она в 17 лет и Владимир очень больно переживал разрыв с девушкой.

Но свой сегодняшний фристайл Остапчук посвятил жене Елене. Их танец был довольно оригинальным и интересным. Члены жюри отметили, что от них всегда можно ожидать разного, но выступление было неплохим. Однако, как отметила Екатерина Кухар, это была просто прелюдия.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Следующими станцевали Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Актер посвятил свой танец Оле Поляковой, с которой снялся в фильме "Свингеры". Пара устроила на паркете настоящую зажигательную дискотеку. Судьям все понравилось, они сказали много приятных слов участникам.

После танца взял слово Серега, который покинул шоу в прошлом эфире, и поддержал Кукуюка. Затем он обратился к судьям, сказал им несколько шуток и вспомнил свои выступления.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

Елена Кравец и Максим Леонов

Следующими выступили Елена Кравец и Максим Леонов, которые посвятили свой танец людям с ограниченными возможностями. В дневнике перед выступлением Елена рассказала о том, как встретила своего мужа.

Их танец был очень трепетным и трогательным. Елена Кравец показала себя в роли сострадательной женщины. Зрители были очарованы, они не сдерживали слезы, а члены жюри поблагодарили за такие эмоции на танцполе и сказали, что от выступления у них бегали мурашки по коже.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Ксения Мишина и Евгений Кот

Растрогать судей и зрителей после этого пытались Ксения Мишина и Евгений Кот. Они станцевали венский вальс с украинскими традициями про важнейший день в жизни каждой девушки – как с невесты снимают фату во время свадьбы.

Судьи подчеркнули, что они полностью отдались друг другу в танце, все было нежно и трогательно, но им чего-то не хватило. Монатик отметил, что они ждут от пары чего-то более драйвового.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

MARUV и Джей

Последними вышли на паркет эпатажная MARUV и ее партнер Джей. Пара исполнила танец в стиле дискотеки 90-х. Певица рассказала о своем внезапном знакомстве со своим мужем, который был ее первой любовью.

Их пасадобль был очень страстным и необычным, им удалось "разбудить" весь зал. Судьи сказали, что игра пары была замечательной, но от танца они ожидали большего. Монатик подчеркнул, что выступление было ностальгическим.

Кроме того, MARUV приготовила провокацию и подарок для невесты Екатерины Кухар – она вместе с партнером устроила так называемый девичник и станцевали для нее на столе.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление MARUV и Джея

Что известно про "Танцы со звездами"? Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.