"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: участники воплотились в образы Джокера и Леди Гаги на паркете

В воскресенье, 29 сентября, в Украине прошел взрывной 6 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019". Участники поражали зрителей невероятными выступлениями и собственными историями. Чем удивил необычный эфир – смотрите в материале LifeStyle 24.

Накануне 6 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы проекта объявили, что вечер пройдет под темой "Вечер кинофильмов". Перед выступлениями участники поделились со зрителями личными воспоминаниями в своем "дневнике". А также показали собственные драмы и комедии в своих постановках.

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Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Открывать прямой эфир доверили Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару. Для своего сегодняшнего танца пара выбрала фильм "Алиса в стране чудес", ведь считают, что он их характеризует.

Виктория и Дмитрий прекрасно воплотились в свои фантастические образы и станцевали зажигательный контемпорари, который заполонил сердца зрителей. Судьи шоу отметили, что это было сказочное начало, но танцевальных навыков им не хватило.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Следующими на паркет вышли Даниэль Салем и Юлия Сахневич, которые решили поразить танцем по теме романтичного фильма прошлого года "Звезда родилась".

В дневнике Даниэль Салем рассказал о своем тяжелом пути на "Танцах со звездами" и добавил, что он подготовил сюзприз. Оказалось, что это будет его собственное выступление – он спел песню из фильма в начале танца.

Затем пара очень трогательно и эмоционально станцевала румбу. Влад Яма отметил, что это было великолепно и "вживую", а Франциско Гомес добавил, что им необходимо попасть в финал.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

После этого вышли на паркет Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые станцевали в стиле фильма "Семейка Адамсов". Накануне выступления они признались, что не ожидали такого тяжелого пути в "Танцах со звездами".

Пара выполнила незабываемое и оригинальное ча-ча-ча с эффектными поддержками. Кроме того, им в танце помогли бывшие участники – Надежда Матвеева и Серега. Члены жюри сказали, что хореография была правильной, а танец замечательным.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Четвертыми покорить судей и зрителей своим танцем решили Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Другие участники отмечают, что не понимают, почему Кукуюк до сих пор в проекте, однако сам Михаил признался, что сделает для победы все возможное.

Пара станцевала в стиле комедийного популярного фильма "Маска". Михаил и Елизавета выполнили драйвовое и энергичное линди-хоп. Однако судьи раскритиковали их выступление.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Дальше на паркет вышли Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. В "дневнике" телеведущий признался, что мечтает о своей победе в шоу. В эфире пара исполнила танец о двух влюбленных с популярного фильма "Титаник".

Их контемпорари было очень нежным и трогательным, которое никого не могло оставить равнодушным. Судьи сказали, что Владимир с Илоной стали танцевать лучше, чем на прошлой неделе.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Следующими вышли на паркет Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Пара станцевала в образах Харли Квинн и Джокера из фильма "Отряд самоубийц".

Их танец был настолько зажигательным и эффектным, что поразил зрителей и судей. Ведь они устроили взрывное шоу. Члены жюри отметили, что было много актерского мастерства, но не хватило танцевального мастерства.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

Ксения Мишина и Женя Кот

Седьмыми покорять зрителей и судей вышли Ксения Мишина и Женя Кот, которых считают самой страстной парой на проекте.

Пара станцевала зажигательный джаз в стиле мюзикла "Чикаго". Судьи отметили, что выступление было "убийственным" и добавили, что именно их пара должна лидировать в шоу.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Дзидзьо и Яна Цибульская

После этого выступили Дзидзьо и Яна Цибульская, которые в прошлом выпуске попали в зону риска. В своем "дневнике" Дзидзьо признался, что и сам уже сделал два фильма и даже имеет за них награды.

Сегодня они вышли на паркет в образах из фильма "Мулин Руж" и станцевали незабываемое и яркое танго. Члены жюри заверили, что выступление было эффектным и они стоят своего места в проекте.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дзидзьо и Яны Цибульской

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Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Следующими поражали Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Накануне выступления телеведущая призналась, что конкуренция в шоу не станет ей помехой к победе.

Пара решила показать криминал и эротику на танцполе из фильма "Криминальное чтиво". Танец получился очень энергичным и ярким.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

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Елена Кравец и Максим Леонов

Последними выступили Елена Кравец и Максим Леонов. Елена рассказала в дневнике, что Франциско Гомес занижает им оценки, поэтому они решили "отыграться" на этом эфире.

Пара показала на паркете "Служебный роман" в виде соблазнительного фристайла. Танец действительно вышел горячим, особенно когда Елена Кравец станцевала стриптиз на столе. Судьи сказали, что пара выложилась на все 100%.

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

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"Танцы со звездами"

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышли 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.