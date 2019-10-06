"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: как прошел долгожданный обмен партнерами

В это воскресенье, 6 октября, в Украине состоялся увлекательный 7 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019". Впервые в сезоне участники шоу вышли на паркет со своими соперниками и показали с ними горячие постановки. Чем поразил необычный выпуск – смотрите в материале LifeStyle 24.

В канун 7 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что участники проекта пройдут немалые испытание. Знаменитости обменялись партнерами, поэтому демонстрировать ловкость в постановке им пришлось со своими соперниками. По традиции, объявляла пары певица Тина Кароль. Поэтому с какими партнерами пришлось выйти звездам – смотрите в материале LifeStyle 24.

Важно: "Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: кто покинул проект

Елена Кравец и Дмитрий Дикусар

Открывать 7 выпуск шоу взялись Елена Кравец и Дмитрий Дикусар. Звезда "Квартала 95" решила связать постановку с выступлением соперников – Виктории Булитко и Максима Леонова. Обе юмористические актрисы начали номер в стиле сериала "Секс в большом городе", договорившись в баре об обмене партнерами.

На паркете Елена Кравец и Дмитрий Дикусар ошеломили зрителей страстным и нежным венским вальсом.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Дмитрия Дикусара

Читайте также: Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу

Виктория Булитко и Максим Леонов

Тематически продолжили выступление предыдущей пары Виктория Булитко и Максим Леонов. Пара начала постановку с страстного поцелуя, который вызвал немалые овации в зале. Зажигательный фьюжн Виктория и Максим провели в форме батла с соперниками.

Во время постановки пара продемонстрировала сложные поддержки и настоящую американскую страсть. Но пока зрители с овациями встречали участников, судьи назвали выступление Виктории Булитко и Максима Леонова не таким ловким, как у их конкурентов.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Максима Леонова

Ксения Мишина и Елизавета Дружинина

Удивить поклонников решила и актриса Ксения Мишина. Она впервые в этом сезоне шоу создала дуэт с танцовщицей Елизаветой Дружининой. Таким образом актриса получила шанс продемонстрировать, что не Евгений Кот является главным секретом ее успеха на проекте.

Танцовщицы зажгли на паркете с аргентинским танго. Ксения Мишина разыграла сюжет в стиле сериала "Крепостная", однако на этот раз она предстала в образе деспотичной княгини.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Елизаветы Дружининой

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: участники воплотились в образы Джокера и Леди Гаги на паркете

Людмила Барбир и Евгений Кот

Телеведущая Людмила Барбир прислушалась к своим сторонникам и подготовила жаркую постановку в сексуальном боди. Страстное ча-ча-ча она станцевала с Евгением Котом.

Пара показала горячую постановку на кухне, чем вызвала восторг в зале. После страстной постановки Людмила Барбир и "шеф-повар" Евгений Кот подарили всем судьям сладости с клубникой.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Евгения Кота

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич

А вот актер Алексей Яровенко перед выступлением решил опровергнуть слухи о романтических отношениях на проекте. Мужчина признался, что любит свою жену и не позволит другим разрушать его семейную идиллию.

Один из фаворитов шоу вышел на паркет с Юлией Сахневич. Выступление Алексей Яровенко посвятил любимой жене и исполнил венский вальс под романтическую композицию "Я люблю тебя".

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Юлии Сахневич

Даниэль Салем и Елена Шоптенко

Перед прямым эфиром ресторатор и телеведущий Даниэль Салем признался, что хотел бы хоть раз станцевать с Еленой Шоптенко. Во время обмена партнерами он получил такую возможность и вышел на паркет со знаменитой танцовщицей.

Зажигательная пара решила показать страстный пасодобль в стиле королевской борьбы за власть. Даниэль и Елена настолько были гармоничны в образах, что судьи не сдерживали восторга от такого тандема.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Алены Шоптенко

Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева

Актер Михаил Кукуюк с начала проекта страдает от хейтеров как в сети, так и среди участников шоу. Исправить ситуацию решила Илона Гвоздева, которая сошлось с ним в ритмичной постановке.

Пара выбрала для выступления самбу. Михаил Кукуюк сыграл роль ученого, который создал женщину и в танце хотел показать, кто же будет доминировать в их дуэте.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Илоны Гвоздевой

Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук

Зажечь паркет решили Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук. Спортсменка выбрала на жеребьевке партнера своей острейшей конкурентки Людмилы Барбир, поэтому с танцором хотела показать номер, не похожий на предыдущие.

Анна и Дмитрий выбрали страстное танго, которое вспыхнуло в казино. Спортивная гимнастка в очередной раз показала свои потрясающие растяжки и поцелуй с Дмитрием Жуком.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анны Ризатдиновой и Дмитрия Жука

Владимир Остапчук и Александр Прохоров

Закрывать прямой эфир доверили необычной паре – Владимиру Остапчуку и Александру Прохорову. Перед выступлением телеведущий признался, что не ожидал такого дуэта, поэтому долго не мог смириться с этим.

На паркете Владимир Остапчук и Александр Прохоров решили показать все свое мужество в пасодобле. Мужчины сошлись в ожесточенной борьбе за королеву – Екатерину Кухар.

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Александра Прохорова

Что известно о "Танцах со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.