"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: триумфальные перевоплощения, тяжелый экзамен бальными танцами

В воскресенье, 13 октября, в Украине прошел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019". Участники проекта станцевали нежные бальные танцы, продемонстрировав свои безупречные па. Какими постановками удивили звезды с танцорами на этом эфире – смотрите в материале LifeStyle 24.

Накануне 8 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" участники получили очередное интересное задание от организаторов проекта. В эфире они должны станцевать один из бальных танцев, ошеломив главного судью эфира – хореографа Григория Чапкиса. Удалось kb им это сделать и сдать экзамен по бальным танцам – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Открывать особый эфир взялась одна из самых страстных пар проекта – Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Участники выбрали страстное ча-ча-ча, показав сложные поддержки и эффектную историю любви байкера. Постановка, в которой задействовали настоящий мотоцикл, покорила Григория Чапкиса и других звездных судей шоу.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

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Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Перед выступлением ведущий Владимир Остапчук признался, что стремится превзойти успех своего конкурента Даниэля Салема. Поэтому он еще настойчивее приступил к выступлению в шоу. На паркет пара вышла с классическим венским вальсом, показав нежные па под аккомпанемент Дэвида Аксельрода. Трогательные па Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой вызвали овации в зале.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Ксения Мишина и Женя Кот

А вот актриса Ксения Мишина решила немного разрушить свой образ хрупкой танцовщицы. Участница проекта вышла на паркет с Евгением Котом и показала забавный джайв под песню Верки Сердючки. В постановке пара высмеяла серьезность профессионалов перед танцевальным конкурсом и продемонстрировала, как можно завоевать благосклонность судей благодаря нарушени. привычных правил и легкости.

Однако выступление Ксении и Евгения получил немало критики среди судей, которые заметили неидеальные па и ошибки в базовых движениях.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

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Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Пожалуй, сложнее всего было выйти на паркет Алексею Яровенко. В предыдущем выпуске он признался, что хотел покинуть шоу из-за интриг и сплетен, однако впоследствии передумал и продолжил борьбу за победу. Такое решение высмеяли участники "Танцев со звездами 2019", опубликовав курьезные видео в своих блогах.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко показали потрясающее танго, которое зажгло паркет. Пара черпала вдохновение из выступления танцовщицы и Владимира Зеленского. И такой выбор был успешным – Елена и Алексей сумели вызвать восторг у судей.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

После беспощадной критики от участников проекта и судей Михаил Кукуюк решил доказать, что достоин участия шоу. Актер отверг образ юмориста, представ на паркете с лирической румбой. Однако чувственная песня и нежные па, к сожалению, не сумели покорить экспертов. Звездные судьи засыпали Михаила Кукуюка и Елизавету Дружинину неодобрительными отзывами и поставили самые низкие оценки.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

А вот олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров сумели вызвать овации не только в зале, но и у Григория Чапкиса. Легендарный хореограф стоя аплодировал участникам проекта, отметив, что они единственные сумели безупречно выполнить все па и поддержки.

Покорить шоу паре удалось благодаря сексуальной и ритмичной самбе. В видеодневнике Анна Ризатдинова призналась, что хочет повторить успех своей коллеги Лилии Подкопаевой, которая победила в дебютных "Танцах со звездами". и пока ей это удается.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир призналась, что после сексуальной постановки с Евгением Котом поклонники попросили ее быть более сдержанной. Среди людей, которые не оценили страстный танец, была и мама ведущей. Однако самой Людмиле Барбир нравится показывать свою женственность.

В прямом эфире Людмила и Дмитрий продемонстрировали зажигательный квикстеп, который покорил звездных судей. Однако главную конкурентку Анну Ризатдинову паре все же не удалось превзойти.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

"Бунтари проекта" – именно такое звание получили Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко. Танцовщик каждый раз срывает записи видеодневников, а актриса обвиняет судей в необъективности. Поэтому их участие в новом выпуске было под угрозой.

Однако Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар все же вышли на паркет с чувственным фокстротом. Пара растрогала нежностью и профессиональностью.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Елена Кравец и Максим Леонов

Актриса Елена Кравец была на грани выхода из проекта "Танцы со звездами 2019". Поэтому в видеодневнике она утвердительно заявила, что хочет продолжать участие в шоу и изучать новые стили танца. Это организаторы развлекательного проекта приняли к сведению и предложили ей и Максиму Леонову исполнить страстный пасодобль.

По словам Елены Кравец, перевоплотиться в харизматичную испанку ей далось нелегко. Но она все же справилась с задачей и зажгла на паркете с горячим номером.

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Что известно о "Танцах со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведено еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.