"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск:щемящие истории из детства и выступления с маленькими танцорам

В воскресенье, 20 октября, в Украине прошел 9 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019". Организаторы предложили участникам вспомнить свое детство и поделиться со зрителями своими историями. Как эти рассказы стали основой для постановок – смотрите в материале LifeStyle 24.

Развлекательный проект "Танцы со звездами 2019" продолжает покорять поклонников, ведь каждый раз знаменитости демонстрируют еще большую ловкость и сложные па. В 9 выпуске шоу участники еще раз смогли удивить, рассказав свои детские воспоминания. На паркет пары вышли с маленькими танцорами, которые помогли им показать нетипичные постановки. В сети уже прогнозируют, что прямой эфир станет самым нежным в истории отечественного шоу. Какие пары смогли покорить зрителей – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Открывали выпуск фавориты проекта – Даниэль Салем и Юлия Сахневич. В видеодневнике ресторатор и ведущий признался, что его детство прошло в Бейруте, а семья всегда нуждалась в средствах.

В постановке Даниэль и Юлия показали историю любви с первого взгляда во время рождественского шопинга. Пара станцевала зажигательный квикстеп с маленькими помощниками.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

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Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир отметила, что молодые женщины часто пытаются соответствовать составленным в обществе стереотипам. В то же время они забывают о самом главном: счастливая и реализованная мама – это и счастливые дети.

Зажигательную самбу Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцевали с 5 детьми. Во время выступления пара показала жизнь многодетной семьи, а телеведущая дважды села на шпагат, чтобы превзойти конкурентку Анну Ризатдинову.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Белорусский актер признался, что пришел на проект "Танцы со звездами 2019", чтобы побороть комплексы и застенчивость. По словам Алексея Яровенко, неуверенность в себе развилась из-за нехватки внимания родителей. Поэтому он убежден: общение с ребенком может помочь ему быть успешным во взрослой жизни.

Эту тему Алексей Яровенко и Елена Шоптенко решили воплотить в контемпорари. Помогла им это сделать Мелания Сушко, которая стала настоящим открытием прошлого сезона и сумела покорить британских авторов проекта.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Елены Шоптенко

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Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Еще в детстве Владимир Остапчук мечтал стать ведущим. Однако стремление быть знаменитым часто становилось поводом для травли в школе. Именно критика и буллинг стимулировали Владимира Остапчука уверенно идти к осуществлению своей мечты.

Во время выступления пара показала соревнования с маленькими копиями. В ритме джайва соперник Владимира Остапчука перетанцевал его и завоевал расположение обоих танцовщиц.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса решила поделиться, что в детстве ее родители развелись. Это стало большим шоком для Ксении Мишиной, а уже во взрослой жизни она повторила опыт мамы. Звезда "Крепостной" сама воспитывает сына и пообещала ему, что домой вернется с кубком "Танцев со звездами 2019".

На паркете пара показала нежный венский вальс, в котором рассказала чувственную историю одной семьи. Танец Ксении Мишиной и Евгения Кота вызвал овации в зале.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике вспомнила свой развод со скандальным экс-депутатом Александром Онищенко. Анна Ризатдинова заявила, что на проект стремится показать всем бывшим: она может достигать успеха и самостоятельно. Это звезда уже успела продемонстрировать, ведь именно спортсменка является главной претенденткой т в победу.

Прямой эфир для Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова помог окунуться обратно в прошлое. Пара станцевала зажигательный хип-хоп, доказав, что им любой жанр под силу. Школьную постановку помогли воплотить маленькие танцовщики.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Бунатари шоу вызвали шквал критики среди коллег. Скандальные заявления Дмитрия Дикусара и комментарий, что это "проект дегенератов", вызвали недовольство у участников "Танцев со звездами 2019". В видеодневнике Виктория Булитко решила не реагировать на жесткую критику, а рассказать о стремлении быть мамой. Звезда добавила, что из-за этого выступление для нее будет очень особенным.

На паркете Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар показали символическое ча-ча-ча. По сюжету постановки, танцовщик – строгий учитель в спецшколе, а Виктория – бунтарка, которая добавляет красок в учебный процесс.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Елена Кравец и Максим Леонов

Телеведущая Елена Кравец рассказала, что на участие в шоу вдохновила ее старшая дочь. И хотя 16-летняя Мария живет от нее отдельно, поэтому актриса очень хотела бы стать кумиром для нее. Свое выступление Елена Кравец посвятила первенцу.

Постановка в пары вышла сказочной. Елена перевоплотилась в Мэри Поппинс и благодаря фокстроту и двум маленьким танцорам показала историю легендарной няни.

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Видео будет впоследствии

Что известно о "Танцах со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.