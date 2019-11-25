"Танцы со звездами 2019": Анна Ризатдинова прокомментировала поражение

24 ноября стали известны имена победителей популярного шоу "Танцы со звездами 2019". Ими стали – Ксения Мишина и Евгений Кот. За главный кубок также боролись Анна Ризатдинова и Виктория Булитко, которые не смогли завоевать первое место.

Анна Ризатдинова прокомментировала свое поражение на странице в инстаграме. Украинская спортсменка, которая танцевала вместе с Александром Прохоровым и заняла второе место, признала, что ей очень сложно проигрывать.

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Вот и закончилось наше путешествие под названием "Танцы со звездами". Мне, как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать. Однако я понимаю, что наше серебро на вес золота! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю что мы сделали все, что от нас зависело!

– заявила гимнастка.

Анна поблагодарила зрителей и призналась, что не ожидала пройти в финал проекта.

"Я думала, что пойду на эфире так пятом. Ведь спортсменов не знают в нашей стране, но вы нас донесли на своих ручках в финал", – добавила Ризатдинова.

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Что известно о проекте "Танцы со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.