"Танцы со звездами" 2019: все имена судей и дата выхода

Развлекательный телевизионный проект "Танцы со звездами" уже 25 августа 2019 года выйдет на экраны канала "1+1". И пока фанаты находятся в ожидании премьерного выпуска, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, кто занял судейские кресла в шоу.

В новом сезоне "Танцев со звездами" зрители снова увидят в креслах двух судей – хореографа Влада Яму и балерину Екатерину Кухар, сообщает издание "КП в Украине".

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В новом сезоне от меня можно ждать больше правды. Мне, как и в прошлом году, важно донести участникам объективную оценку их танцев. Мы все понимаем, насколько проект сложен физически и морально. Думаю, участники при любых обстоятельствах сумеют прислушаться к мнениям судей и критике, поскольку это неотъемлемая часть проекта,

– поделился мыслями Влад Яма.



Влад Яма стал судьей "Танцев со звездами" 2019 / Instagram / @vladyama_official

В то же время Екатерина Кухар отметила, что всегда стоит на стороне зрителей, поэтому она иногда кажется слишком требовательной к танцорам.

В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца и главного танцевального шоу страны. Когда танец красивый, когда вся страна видит развитие и прогресс от эфира к эфиру, я готова бесконечно говорить комплименты паре,

– добавила украинская прима-балерина.

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Екатерина Кухар стала судьей "Танцев со звездами" 2019 / Instagram / @ekaterinakukhar_official

А вот насчет третьего участника жюри, то им станет всемирно известный хореограф из Великобритании Франциско Гомес, который ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Ранее он был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и america's Got Talent. Организаторы проекта "Танцы со звездами" выпустили яркий видеоролик, в котором прошлогодний судья MONATIK передает эстафету Франциску и предлагает ему занять его место в шоу.

Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители – моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!,

– пообещал взволнованный и талантливый Франциско Гомес.

Кроме участия в проекте, он пообещал еще один сюрприз для украинских зрителей: "Много рассказывать пока не буду, но дам подсказку. Наверное, все успели заметить, как я люблю моду. Что ж, пора показать Украине пару образов. Или даже больше..."



Франциско Гомес стал судьей "Танцев со звездами" 2019 / Фото 1+1​

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.