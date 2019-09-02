"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: какая пара первой покинула проект
1 сентября на телеканале 1 + 1 состоялся второй Прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2019". По правилам проекта, именно в этом выпуске один из участников впервые распрощается с паркетом.
Традиционно, организаторы шоу "Танцы со звездами 2019" определяют это путем голосования зрителей и звездных судей. Та пара, которая получила меньше всего баллов, вынуждена покинуть шоу.
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: яркие перевоплощения участников в кумиров
Прямой эфир "Вечер легенд" не стал исключением. В выпуске 14 звездных участников откровенно рассказали, кто является их кумирами, и представили танец, который отражал это предпочтения.
Не все звездные пары получили лестные отзывы от судей, поэтому в первом этапе голосования турнирную таблицу закрывали Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. В комментарии Екатерина Кухар назвала пару "самым слабым звеном" проекта. Однако зрители их спасли, отдав свои голоса.
В зону риска попали Надежда Матвеева и Валерий Шохин и TAYANNA с Игорем Кузьменко. Покинула проект певица, которой не хватило всего несколько голосов до прохода в следующий этап шоу.
Читайте также: Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
Я хочу поблагодарить своего партнера, потому что он классный и настоящий мужчина. То, что я пережила здесь, на проекте, не могу сравнить ни с чем. И всем участникам спасибо, – сказала, едва сдерживающая слезы TAYANNA.
В то же время Игорь Кузьменко отказался от прощального слова.
"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн-выступление TAYANNA и Игоря Кузьменко
"Танцы со звездами"– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.
Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышли 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.