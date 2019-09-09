"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: кто покинул шоу

3 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами 2019" привлек внимание всех украинцев. Все потому, что в нем звучали только отечественные песни. Однако трогательные постановки не повлияли на правила проекта, поэтому одна пара все же попрощалась с паркетом.

Во втором прямом эфире "Танцев со звездами 2019" впервые проект покинула одна пара: распрощаться с участниками и зрителями пришлось певице TAYANNA и Игорю Кузьменко. Поэтому 8 сентября на паркет вышло 13 пар, которые соревновались за место в следующем этапе шоу.

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По правилам, в зоне риска оказались те артисты, которые набрали наименьшие баллы от звездных судей и зрителей. На этот раз поволноваться пришлось певцу Дзидзьо и Яне Цибульской, и Сереге и Аделине Дели. Однако меньше голосов получила вторая пара, поэтому рэпер и его зажигательная партнерша распрощались с шоу.

Серега получил большую поддержку не только от других участников проекта, но и от своей партнерши Аделины Дели. Сам артист решил мужественно принять поражение, завершив свое участие в шоу шуткой.

"В Украине есть немало шоу, которым надо поднять рейтинг. Поэтому мне пора", – сказал Серега.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сереги и Аделины Дели

"Танцы со звездами"Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.