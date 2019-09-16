"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: какая пара покинула шоу

4 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами 2019" не оставил равнодушными многих украинцев. Участники исполнили танцы в теме "Вечер любви". Однако не все прошли дальше, одной паре пришлось навсегда покинуть проект.

В третьем прямом эфире "Танцев со звездами 2019" прекратила свое участие в шоу еще одна пара – распрощались с Серегой и Аделиной Дели. Серега получил большую поддержку не только от других участников проекта, но и от своей партнерши Аделины Дели. Поэтому 15 сентября на паркет вышло 12 пар, которые соревновались за место в следующем этапе шоу.

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И хоть как артисты не пытались станцевать лучше, кое-кто из них получил меньше всего баллов от жюри, поэтому попали в так называемую зону риска. На этот раз поволноваться пришлось Надежде Матвеевой и Валерию Шохину, а также Елене Кравец и Максиму Леонову. Однако, меньше голосов получила первая пара, поэтому оставляет шоу Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

В дневнике шоу известная телеведущая рассказала о своей любви, ведь она дважды выходом замуж и дважды разводилась. Она пережила нещасливе любви. Пара искренне и нежно выполнила фокстрот, который одобрительно оценили судьи проекту.

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Матвеевой и Валерия Шохина

Подчеркнем, в 4 выпуске "Танцы со звездами" известные участники впервые раскрыли зрителям истории собственной жизни, которые так близки их сердцу. Выступления они посвящали родным людям.

Что известно про "Танцы со звездами"? Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.