"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: какая пара ушла из проекта в четвертьфинале

Всего 5 пар продолжают соревноваться за звание победителя шоу "Танцы со звездами 2019". Судьи уже назвали этот сезон проекта самым техничным, ведь каждый из участников четвертьфинала заслуживает золотистый кубок. Но кто же получил меньшую поддержку от зрителей и покинул шоу – читайте в материале LifeStyle 24.

12 выпуск "Танцев со звездами 2019" стал одним из самых непредсказуемых. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Елена Кравец и Максим Леонов подготовили по две постановки, за каждую из которых получили баллы от судей. Кроме этого, поддержать пары пришли украинские певцы, которые выполнили свои хиты и призвали поклонников голосовать за конкурсантов. Однако даже с такой поддержкой в ​​полуфинал прошли всего 4 звездных участников.

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По результатам голосования, в зону риска попали Елена Кравец и Максим Леонов, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Пары станцевали ча-ча-ча и поборолись за место в полуфинале. Звездные судьи отдали свои голоса за Владимира Остапчука, поэтому Елена Кравец и Максим Леонов покинули проект в четвертьфинале.

"Я уверена: это были самые счастливые 4 месяца в моей жизни. Это была сказка, которая ожила. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом шоу. В первую, очередь, Максима Леонова, ведь так сложно научить другого человека танцевать. И за то спасибо, что я не намерена прощаться с танцами... Спасибо моей семье, которая с пониманием отнеслась к моему отсутствию и поддерживала меня. Зрители, вы заставили меня поверить в себя", – поделилась Елена Кравец.

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Актриса добавила, что хочет стать примером для всех женщин, чтобы они приходили в танцевальные залы и наслаждались жизнью.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

"Танцы со звездами"

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.