"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск: кто из участников покинул шоу

Борьба за место в финале "Танцев со звездами 2019" стала ожесточеннее, ведь в шоу остались одни из лучших пар. В 9 выпуска проекта участники станцевали с детьми, показав нежные постановки. Однако волшебный номер не спас одну пару от вылета из шоу.

Организаторы "Танцев со звездами 2019" несколько ужесточили условия проекта. Отныне две пары, которые по результатам голосования зрителей и судей получили наименьшие показатели будут танцевать за жизнь. Заранее участники не будут знать ни композиции, под которую им придется исполнять классические па, ни стиля танца. Однако в анонсе ведущие отметили, что знаменитости должны будут показать, какие они бальники.

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Оценивать импровизации будут звездные судьи, которые будут отдавать свой голос тем участникам, которые были наиболее искусными на паркете. Из-за изменений правил немало звезд признались, что опасаются обнародования данных, поэтому каждый раз обращаются к фанатм с просьбой спасти их от вылета из шоу. Однако 20 октября поддержка зрителей и судей не помогла одной паре.

В зоне риска оказались Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Пары одновременно станцевали ритмичный джайв, а ресторатор решил начать танец с козыря, сняв свою рубашку. Звездным судьям было крайне сложно выбрать, ведь участники показали эффектные поддержки. В результате голосования шоу покинула Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

"Я привыкла готовиться, но признаюсь, что не была готова говорить прощальное слово. Еще столько хотелось станцевать: мой любимый танго и хип-хоп. Это замечательный проект ... Спасибо всем, кто поддерживал меня", – обратилась Людмила Барбир.

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Что известно о "Танцах со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.