"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: кто покинул популярное шоу

Теперь за место в финале борются сильнейшие участники шоу "Танцев со звездами 2019". Еженедельно организаторы готовят для них все более сложные испытания, которые одна пара не проходит. Кто же в 10 выпуске покинул проект – читайте в материале LifeStyle 24.

Всего 7 звездных пар продолжают выходить на паркет "Танцев со звездами 2019". Каждая из них еженедельно прилагает немалые усилия, чтобы показать идеальные па во время прямого эфира. И как бы не старались участники, по результатам голосования зрителей и судей, одна пара все же покинет проект.

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10 выпуск "Танцев со звездами 2019", который вошел в историю шоу как самый мистический, не стал исключением. В зону риска попали Даниэль Сэлем и Юлия Сахневич, Елена Кравец и Максим Леонов. Именно эти пары должны были станцевать бальный танец за жизнь. Выступление они не готовили заранее, поэтому только в импровизации показали свои умения.

Организаторы предложили участникам зажигательное ча-ча-ча, а обе пары поразили всех зрителей. По результатам голосования судей, оценки разделились поровну. Поэтому организаторы объявили пару, за которую зрители отдали наименьшее количество голосов – Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

"О чем еще можно было мечтать? Я танцевал танго, я танцевал вальс. Чего еще можна желать? Спасибо всем организаторам, это было замечательное приключение. И главное – спасибо тебе, Юлия! Ты прекрасна", – отметил Даниэль Салем.

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"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн последнее выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.