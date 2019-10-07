"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: кто покинул проект

Развлекательный проект "Танцы со звездами 2019" в это воскресенье, 6 октября, вновь поразил и растрогал зрителей необычными выступлениями. Участники вынуждены были выйти на паркет со своими соперниками, что значительно усложнило их задачу.

Еженедельно количество претендентов на главный кубок шоу "Танцы со звездами 2019" уменьшается. Хоть пары пытаются демонстрировать идеальные па, все же некоторые из них покидают проект. 7 выпуск шоу не стал исключением, хоть и участники танцевали не со своими партнерами.

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Однако в 7 выпуске привычные правила несколько изменились. Поскольку знаменитости выступали с другими партнерами, ни один из них не распрощался с проектом. Такие правила во время обмена участников действуют не только в украинских "Танцах со звездами", но и во всех международных версиях проекта.

В начале шоу ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль объявили о старте голосования за фаворитов. Линии будут открыты в течение недели, а полученные данные 6 октября повлияют на результаты следующего прямого эфира.

В конце выпуска Тина Кароль и Юрий Горбунов решили объявить знаменитостей, которые получили наименьшее количество баллов. В зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Елена Кравец.

Если бы сегодняшний эфир был по всем правилам, а одна пара должна была покинуть шоу, это была бы Елена Кравец и Максим Леонов,

– рассказал Юрий Горбунов.

Настоящим шоком для поклонников стало неожиданное заявление актера Алексея Яровенко. Мужчина признался, что перед выпуском был настроен уйти с проекта. По его словам, слухи и сплетни за кулисами "Танцев со звездами 2019" – это не то, в чем он хотел бы участвовать. Однако Алексей Яровенко решил изменить свое решение и все же остаться в шоу.

"Друзья, сегодня я хотел взять микрофон и заявить, что ухожу из шоу. Но в гримерке после выступления я понял, что мне нравится создавать постановки и танцевать. Для меня это настоящий вызов. Поэтому я продолжаю", – заявил Алексей Яровенко.

Что известно о "Танцах со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.