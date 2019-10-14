"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: какая пара покинула проект

Обожаемый зрителями проект "Танцы со звездами" в это воскресенье, 13 октября, поразил смелыми и трогательными постановками. Поскольку каждую неделю количество претендентов на главный кубок шоу уменьшается, то и на 8 эфире одной паре пришлось покинуть шоу.

Сейчас за победу в шоу "Танцы со звездами 2019" борются 9 звездных пар, которые в течение недели призывали своих поклонников отдавать за них голоса. Спрогнозировать результаты этого эфира было невозможно, ведь каждая пара находится в зоне риска.

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: триумфальные перевоплощения и нелегкий экзамен бальными танцами

Еще перед прямым эфиром организаторы объявили, что впервые за историю сезона "Танцев со звездами 2019" двое участников будут танцевать постановку за жизнь. Пары не будут знать заранее ни музыки, ни стиля танца, который им предложат. Поэтому только в импровизации они вынуждены будут показать, чему научились в течение 7 недель. Кто же попал в зону риска, традиционно определяли судьи и зрители. Их результаты голосования составили из показателей за две недели.

В 8 выпуске в зону риска попали Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Звезда "Свингеров", которого на протяжении всего проекта обвиняли в фальсификациях голосования и засыпали критикой, решил добровольно покинуть паркет. Однако продюсеры не дали этого сделать. Во время танца за жизнь Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина отказались танцевать, поэтому все судьи отдали свои голоса за их конкурентов.

Сам актер признался, что не было смысла соревноваться за борьбу, что очень расстроило всех зрителей в зале. Михаил Кукуюк поблагодарил всех зрителей за их поддержку и голоса, а также жену и партнершу по паркету.

Читайте также: Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 7 выпуск: как прошел долгожданный обмен партнерами

Что известно о "Танцах со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведено еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.