"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: кто ушел из проекта

Популярный проект "Танцы со звездами 2019" в очередной раз сумел растрогать зрителей трогательными историями. И хотя участники поделились с поклонниками очень особыми воспоминаниями, одна пара все же вынуждена покинуть паркет.

В 5 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" за возможность пройти в следующий этап проекта поборолись 11 пар. Каждый участник показал свою постановку на тему "Год, который изменил жизнь", однако не все сумели продолжать участие в проекте.

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В зоне риска оказались MARUV и Джей, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Дзидзьо и Яна Цибульская. Наименьшее количество баллов получили эпатажная MARUV и Джей, поэтому именно эта пара покинула шоу. На паркете они показали эротический стрип, который не получил одобрения от судей и зрителей.

Я хочу сказать спасибо всей команде, которая помогала мне. Я очень хотела сюда попасть, мечтала об этом проекте... Но на самом деле спасибо, что вы нас заставили уйти, потому что совмещать гастроли с шоу сложно,

– со слезами рассказала MARUV.

Еженедельно пара эпатировала на паркете, демонстрируя откровенные постановки и латексные костюмы. Даже романтический венский вальс они сумели сделать в своем стиле. Поэтому звездные судьи и все участники "Танцев со звездами 2019" не сдерживали своего отчаяния от таких результатов голосования.

Что известно о "Танцы со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.