"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск: какая пара покинула шоу

Грандиозный проект "Танцы со звездами 2019" в очередной раз сумел поразить зрителей историями участников и невероятными выступлениями. И хотя участники пытались станцевать идеально, все же одна пара вынуждена покинуть паркет.

В 6 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" 10 пар поборолись за возможность пройти в следующий этап проекта. Каждый участник показал свою постановку на тему "Вечер кинофильмов", однако не все сумели продолжить участие в проекте.

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В зоне риска оказались Дзидзьо и Яна Цибульская, а также Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Наименьшее количество баллов получили яркие Дзидзьо и Яна Цибульская, поэтому именно эта пара покинула шоу.

Отметим, что эта пара сегодня вышла на паркет в образах из фильма "Мулин Руж" и станцевала незабываемое и яркое танго.

Что известно о "Танцах со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышли 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.