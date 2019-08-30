"Танцы со звездами 2019": организаторы назвали имя постоянной ведущей шоу

Представители шоу "Танцы со звездами 2019" поделились результатами переговоров с новой ведущей. Ею стала певица Тина Кароль. Артистка нашла время в своем напряженном графике и согласилась дальше вести проект вместе с Юрием Горбуновым.

Уже в воскресенье, 1 сентября, зрители "Танцев со звездами 2019" смогут увидеть творческий тандем. Как и в первом выпуске, объявлять участников будут Тина Кароль и Юрий Горбунов. Для звезд такое сотрудничество не ново, ведь 13 лет назад они также выходили на паркет проекта в качестве ведущих.

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В то же время на балконе звездные пары будут встречать все новые представители шоу-бизнеса. В дебютном эфире эту роль выполнял юморист и победитель предыдущего сезона "Танцев" Игорь Ласточкин. А вот 1 сентября ведущим балкона будет певец Олег Винник. Артист уже признался, что с нетерпением ждет прямой эфир и пока не готов рассекретить имя своего фаворита шоу.

Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно,

– поделился перед эфиром Олег Винник.

Кроме этого, организаторы проекта объявили, что уже в это воскресенье шоу покинет первая пара. Выпуск будет посвящен кумирам звезд, поэтому в видеообращении участники расскажут откровенные истории из жизни, которые станут основой для постановок.

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"Танцы со звездами" – это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.