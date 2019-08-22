"Танцы со звездами 2019": с какими партнерами знаменитости выйдут на паркет
За считанные дни в Украине состоится премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". Сейчас завершаются последние подготовки к прямому эфиру, а в Киеве отгремела традиционная вечеринка, на которой организаторы шоу представили звездные пары, которые выйдут 25 августа на паркет.
Согласно данным 1+1, в "Танцах со звездами 2019" зрители смогут увидеть возвращение на паркет хореографов Елены Шоптенко и Дмитрия Дикусара, которые поборются за победу в паре с актерами Алексеем Яровенко и Викторией Булитко.
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"Я скучала по паркету, по танцам, по работе и переживаниям. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. Я уже настолько старожил этого шоу, что на вопрос о победе просто улыбаюсь. Сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я", – поделилась впечатлениями Елена Шоптенко.
Какие пары составят конкуренцию "старожилам" проекта "Танцы со звездами 2019" – смотрите в фотоподборке.
"Танцы со звездами 2019": звездные пары
Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром / Фото: 1+1
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: 1+1
TAYANNA и Игорь Кузьменко / Фото: 1+1
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: 1+1
Дзидзьо и Яна Цибульская / Фото: 1+1
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: 1+1
Елена Кравец и Максим Леонов / Фото: 1+1
MARUV и Евгений Дмитриенко / Фото: 1+1
Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: 1+1
Ксения Мишина и Евгений Кот / Фото: 1+1
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: 1+1
Серега и Аделина Дели / Фото: 1+1
Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: 1+1