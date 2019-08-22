"Танцы со звездами 2019": с какими партнерами знаменитости выйдут на паркет

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Танцы со звездами 2019: пары – фото зведных пар кто с кем выйдет на паркет
Танцы со звездами 2019: звездные пары / Instagram / @tanci1plus1

За считанные дни в Украине состоится премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". Сейчас завершаются последние подготовки к прямому эфиру, а в Киеве отгремела традиционная вечеринка, на которой организаторы шоу представили звездные пары, которые выйдут 25 августа на паркет.

Согласно данным 1+1, в "Танцах со звездами 2019" зрители смогут увидеть возвращение на паркет хореографов Елены Шоптенко и Дмитрия Дикусара, которые поборются за победу в паре с актерами Алексеем Яровенко и Викторией Булитко.

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"Я скучала по паркету, по танцам, по работе и переживаниям. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. Я уже настолько старожил этого шоу, что на вопрос о победе просто улыбаюсь. Сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я", – поделилась впечатлениями Елена Шоптенко.

Какие пары составят конкуренцию "старожилам" проекта "Танцы со звездами 2019" – смотрите в фотоподборке.

"Танцы со звездами 2019": звездные пары

Вікторія Булітко з Дмитром Дікусаром
Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром / Фото: 1+1 

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: 1+1

TAYANNA та Ігор Кузьменко
TAYANNA и Игорь Кузьменко / Фото: 1+1

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: 1+1

Дзідзьо та Оля Цибульська
Дзидзьо и Яна Цибульская / Фото: 1+1

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: 1+1

Олена Кравець та Максим Леонов
Елена Кравец и Максим Леонов / Фото: 1+1

MARUV та Євген Дмитрієнко
MARUV и Евгений Дмитриенко / Фото: 1+1

Надія Матвєєва та Валерій Шохін
Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: 1+1

Ксенія Мішина та Євген Кот
Ксения Мишина и Евгений Кот / Фото: 1+1

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: 1+1

Серьога та Аделіна Делі
Серега и Аделина Дели / Фото: 1+1

Людмила Барбір та Дмитро Жук
Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: 1+1

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
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