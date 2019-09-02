"Танцы со звездами 2019": самые яркие моменты 2 выпуска шоу в фото

В День знаний организаторы "Танцев со звездами 2019" провели 2 прямой эфир. Темой выпуска был "Вечер легенд", поэтому участники примерили эффектные костюмы и презентовали потрясающие постановки.

Сразу после шоу сеть заполонили яркие и эффектные фото со съемочной площадки "Танцев со звездами 2019". Страстные па и откровенные истории уже успели покорить украинцев.

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"Вечер легенд" стал настоящим откровением для участников проекта, ведь в видеодневниках они должны были признаться, кто из знаменитостей является их кумиром. Так, Людмила Барбир перевоплотилась в своего кумира принцессу Диану, Виктория Булитко – в Эдит Пиаф, Алексей Яровенко – Джеймса Брауна, Владимир Остапчук – Олега Винника. А вот Дзидзьо назвал Владимира Ивасюка и заявил, что все гонятся за иностранными артистами, несмотря на достижения украинских легенд.

Пожалуй, самым трогательным была запись Даниэля Салема. Он назвал кумиром свою маму, которая умерла от рака, когда ему было всего 15.

Как прошел второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2019" – смотрите в фоторепортаже.

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