"Танцы со звездами 2019": кто прошел в финал

В воскресенье, 17 ноября, прошел полуфинал популярного шоу "Танцы со звездами 2019". Поэтому уже известно, кто из звездных пар попал в финал шоу. Итак, за кубок победителя поборются только три пары. Кто из танцовщиков показал себя лучше всех и прошел в финал проекта – смотрите в материале LifeStyle 24.

После полуфинала озвучили имена суперфиналистов.

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Анна Ризатдинова – известная гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. 26-летняя уроженка Крыма имеет немало наград в спортивной карьере, где на каждом чемпионате или на соревнованиях приобретает первые призовые места. За свои спортивные заслуги Анна была дважды удостоена государственных наград – Орденами княгини Ольги II и III степеней.

После аннексии Крыма переехала в Киев. В 2014 году гимнастка пропустила первый турнир года серии Гран-при в Москве. С тех пор в Россию на соревнования Ризатдинова не ездит.

О шоу "Танцы со звездами 2019". Анна Ризатдинова призналась, что давно мечтала об участии в проекте "Танцы со звездами". Еще во время участия в Олимпийских играх она загадала – если получит медаль, ее пригласят на танцевальное шоу. Так и произошло – бронзовый призер попала в шоу, выполнила десятки танцев на паркете и дошла до финала популярного телешоу.

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Личная жизнь Анны Ризатдиновой. Спортсменка имеет 2-летнего сына Романа. Отцом именинника является скандальный миллиардер Александр Онищенко. Ризатдинова неоднократно заявляла, что не хочет, чтобы ее имя и успехи связывали с бывшим возлюбленным. Но в то же время Анна не скрывает, что Онищенко активно участвует в воспитании их общего ребенка.

Партнером гимнастки стал участник предыдущего сезона шоу "Танцы со звездами 2019" – Александр Прохоров.



Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Ксения Мишина и Евгений Кот

Ксения Мишина – популярная актриса, известная своими харизматичными ролями в фильмах и сериалах. За пять лет в кинематографе Ксения сыграла более чем в 10 фильмах. Только за последний год она приняла участие в различных интересных разноплановых кинокартинах, среди которых: "Крепостная", "Искушение", "Радуга в небе", "Наследница поневоле", "Город влюбленных" и т. д.

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Личная жизнь Ксении Мишиной. Звезда призналась, что по уши влюбилась в своего избранника, поэтому верила, что будут настоящей семьей. Но этому не суждено было случиться. По словам актрисы, они прожили вместе недолго, однако она родила от него сына Платона в 22 года, который никогда не видел своего отца.

Недавно звезда рассказала, как воспитывает семилетнего сына Платона. Ксения призналась, что пытается строить с ним дружеские отношения. Впрочем, в воспитании не обошлось без запретов. Мальчику не разрешается употреблять любимые вкусности – газированные напитки, фастфуд и чупа-чупсы. Кроме того, Ксения ограничивает сыну время, проведенное с планшетом.

Об участии в шоу. Ксения Мишина пришла на "Танцы со звездами 2019" за новыми эмоциями и вдохновением, которые так нужны творческой личности. По ее словам, актриса хочет попробовать себя во всех возможных стилях. "Это невероятное вдохновение для актера. Когда мне предложили принять участие в шоу, я сначала засомневалась – все же мне не хватало подготовки. Но, все-таки, это такой крутой опыт!", – добавила Ксения.

Партнером Ксении в шоу "Танцы со звездами" стал харизматичный Женя Кот – секс-символ украинского танцевального мира.



Ксения Мишина и Евгений Кот

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Звезда юмористического "Дизель Шоу" Виктория Булитко тоже приняла участие в проекте "Танцы со звездами 2019" и даже дошла до финала. Звезда призналась, что она еще в подростковом возрасте мечтала о шоу-бизнесе, поэтому стала профессиональной актрисой кино и театра. Однако всеукраинскую славу Виктории помог получить популярный юмористический проект "Дизель Шоу" и "На троих".

Личная жизнь Виктории Булитко. В интервью журналисты не раз задавали Виктории Булитко вопросы о личной жизни. Она всегда отвечает, что "личная жизнь – есть". Хотя звезда и пользуется социальными сетями, больше информации о жизни за кадром узнать не удалось.

Преодолеть страхи на паркете Виктории помогает легенда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар. По мнению звездной участницы, главный козырь их пары – разница в росте.



Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Что известно о проекте "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.