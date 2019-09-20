"Танцы со звездами 2019": Виктория Булитко посвятит выступление погибшей Марине Поплавской
Актриса юмористического проекту "Дизель шоу" Виктория Булитко анонсировала особенное выступление на шоу "Танцы со звездами 2019". Свою постановку она решила посвятить погибшей коллеге Марине Поплавской.
Уже 22 сентября состоится 5 прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2019". Организаторы решили предложить участникам особую тему выпуска, которая поможет зрителям больше узнать них – "Год, который изменил мою жизнь". Перед выходом на паркет знаменитости расскажут о событиях, которые для них стали переломными и посвятят постановки близким людям.
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Особое внимание привлечет выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Все потому, что актриса решила откровенно рассказать о жуткой аварии, которая произошла с ее творческой командой во время турне. Тогда погиб один из участников "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Во время прямого эфира Виктория Булитко вспомнит первое знакомство с актрисой и расскажет, насколько сложно было пережить потерю.
Известно, что ДТП с участием автобуса актеров "Дизель Шоу" произошла 20 октября 2018 года. На Киевщине в их транспорт врезался фургон. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, а Егор Крутоголов и Яна Глущенко попали в больницу с серьезными травмами. Кроме этого, травмы получили и другие звезды проекта: Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.
Прощались с погибшей актрисой в родном для нее Житомире. Похороны Марины Поплавской состоялись 22 октября. Президент Петр Порошенко посмертно наградил актрису орденом "За заслуги" III степени.