"Танцы со звездами 2019": Виктория Булитко посвятит выступление погибшей Марине Поплавской

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"Танцы со звездами 2019" Виктория Булитко
"Танцы со звездами 2019" Виктория Булитко / Instagram / @bulitka

Актриса юмористического проекту "Дизель шоу" Виктория Булитко анонсировала особенное выступление на шоу "Танцы со звездами 2019". Свою постановку она решила посвятить погибшей коллеге Марине Поплавской.

Уже 22 сентября состоится 5 прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2019". Организаторы решили предложить участникам особую тему выпуска, которая поможет зрителям больше узнать них – "Год, который изменил мою жизнь". Перед выходом на паркет знаменитости расскажут о событиях, которые для них стали переломными и посвятят постановки близким людям.

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Особое внимание привлечет выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Все потому, что актриса решила откровенно рассказать о жуткой аварии, которая произошла с ее творческой командой во время турне. Тогда погиб один из участников "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Во время прямого эфира Виктория Булитко вспомнит первое знакомство с актрисой и расскажет, насколько сложно было пережить потерю.

Известно, что ДТП с участием автобуса актеров "Дизель Шоу" произошла 20 октября 2018 года. На Киевщине в их транспорт врезался фургон. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, а Егор Крутоголов и Яна Глущенко попали в больницу с серьезными травмами. Кроме этого, травмы получили и другие звезды проекта: Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

Прощались с погибшей актрисой в родном для нее Житомире. Похороны Марины Поплавской состоялись 22 октября. Президент Петр Порошенко посмертно наградил актрису орденом "За заслуги" III степени.

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Теги: LifeStyle Новости Украины ДТП с актерами Дизель Шоу
Источник: LifeStyle 24
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