В воскресенье, 25 ноября, в Украине отгремел финал развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018". В течение нескольких месяцев звезды совместно с их партнерами изучали новую хореографию и совершенствовали свое мастерство. Каждую неделю знаменитости демонстрировали эффектные постановки, которые поражали неожиданными перевоплощениями и сложными поддержками.

25 ноября наступил решающий поединок на паркете – Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец вышли на паркет, чтобы побороться за главный кубок шоу "Танцы со звездами 2018". Каждый из участников настроен решительно и достоин одержать победу в популярном проекте.

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Для суперфинала знаменитости подготовили по три танца, два из которых зрители уже видели. В частности, участники проекта повторят свое первое выступление и самую успешную постановку. Кроме этого, зрители увидят еще и новый номер.

Начали финальный выпуск "Танцы со звездами 2018" Иракли Макацария и Яна Заяц. Пара показала свою первую постановку на проекте – страстный пасодобль. Иракли примерил образ харизматичного испанца, вызвав овации в зале.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заяц

Следующей вышла на паркет Леся Никитюк, которая вместе с Максимом Ежовым показала зажигательный фристайл. Телеведущая перевоплотилась в горячего продавца в кинотеатре. Звезда соблазнила застенчивого и интеллигентного парня.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

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Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева вышли на паркет с ритмичным джайвом. Пара воссоздала номер "Вечер в музее", который дал им билет на участие в шоу. Игорь Ласточкин забавно показал хулигана, который расписал фасад здания и ворвался в музей, где встретился с бесстрашной защитницей заведения.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

Один из звездных судей также решил выйти на паркет. Не только зажигательные танцы решил показать Монатик, а свой хит "Зашивает душу".

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление Монатика

На этом выступления популярных вокалистов только начались: свой хит представил Laud. Во время финала "Танцы со звездами 2018" солист проекта исполнил песню "Выдумал", которая уже покорила меломанов.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление певца Laud

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Борьба за главный кубок шоу продолжилась, следовательно Иракли Макацария и Яна Заец вышли на паркет с эффектным номером, который высоко оценили не только судьи, но и зрители. Пара станцевала сексуальный фьюжн, а Иракли мастерски воссоздал танцы легендарного Майкла Джексона.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заяц

Образ шуточной блондинки Леся Никитюк опровергла в романтичном венском вальсе. С Максимом Ежовым харизматичная телеведущая показала непростую историю любви.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – вальс от Леси Никитюк и Максима Ежова

Следующими на паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. В ритме квикстепа пара показала эффектное немое кино с трагическим окончанием.

"Танцы со звездами 2018" 14 выступление смотреть онлайн – лекция от Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

Видео будет позже

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Под песню Веры Кекелии и Максима Дуды на паркет вышли супруги танцовщиков балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Романтический трек нежно дополнил лирический контемп.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн-выступление Екатерины Кухар и Александра Стоянова под песню Веры Кекелии и Максима Дуды

Видео будет позже

Соблазнительный танец презентовала и главный хореограф шоу "Танцы со звездами 2018" Алена Шоптенко. Вместе с двумя танцорами она зажгла на паркете, показав свой новый проект.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – страстный танец Алены Шоптенко

Постановку за победу первыми станцевали Иракли Макацария и Яна Заяц. Финалисты выбрали для заключительного выступления чувственный вальс. Пара объяснила, почему отказалась от грузинского народного танца. По словам Иракли, он хотел быть в одинаковых условиях с другими участниками шоу, которые тоже станцуют бальный номер.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуски смотреть онлайн – вальс от Иракли Макацарии и Яны Заяц

Видео будет позже

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Леся Никитюк и Максим Ежов в финальном номере зажгли страстный фьюжн. Танцоры выбрали украинскую народную песню, которую дополнили эффектной постановкой.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – фьюжн Леси Никитюк и Максима Ежова

Видео будет позже

Последний танец во втором сезоне "Танцев со звездами" продемонстрировали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Пара выбрала ритмичный фьюжн, который вызвал шквал эмоций и фурор в зале.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – фьюжн от Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

Видео будет позже

Пока же организаторы подводили итоги финала шоу "Танцы со звездами 2018" на сцене выступила загадочная Ингрет, которая представила свою песню.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн-выступление Ингрет

Видео будет позже

В завершение грандиозного шоу украинскую сцену покорила всемирно известная группа Kadebostany. Музыканты исполнили фрагменты своих хитов, заворожив зрителей потрясающим вокалом и ритмами.

"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – выступление Kadebostany

Видео будет позже

MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети."

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одним из его ярчайших страниц творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", которое проходило в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

2016 года Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Україна має талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.