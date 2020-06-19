Комик и телеактёр опубликовал романтическое видео с женой Викторией, на котором супруги станцевали под дождем. Ролик покорил сеть и не оставил равнодушными звездных коллег Юрия Ткача, а вальс оценила даже балерина Екатерина Кухар.

Судья юмористического проекта "Лига смеха" не скрывает свою семью от камер и часто публикует семейные кадры на личной странице в инстаграме. Звездой блога Юрия Ткача обычно является дочь Елизавета, однако на этот раз шквал обсуждения вызвало видео с женой Викторией.

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Со стартом летнего сезона у актера начались съемки ситкома "Однажды под Полтавой", поэтому времени на отдых с близкими крайне не хватает. Юрий Ткач доказывает: когда рядом с тобой любимый человек, место и погодные условия становятся второстепенными. Так, под мощным ливнем он станцевал с женой посреди дороги, не скрывая своего восхищения ею.

Кайфовать можно везде, было бы с кем,

– отметил Юрий Ткач.

Реакция звездных коллег

Меньше чем за сутки видео танца под дождем взорвало сеть. Его посмотрели почти 400 тысяч пользователей инстаграма. Поклонники звезды были в восторге от романтического поступка четы, не обошли вниманием даже звездные коллеги комика. Так, настоящий резонанс вызвал комментарий балерины Екатерины Кухар, которая судила Юрия Ткача в проекте "Танцы со звездами". Она оставила под видео смайлик с влюбленными глазами. Актер Бирча процитировал строки из своей песни "Мокрі і закохані", а лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук написал: "Класс".

Реакция звезд на танец Юрия Ткача с женой под дождем / Скриншот из соцсетей