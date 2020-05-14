Тарас Тополя признался, почему Alyosha рожала первого ребенка в США

Украинский вокалист группы "Антитела" Тарас Тополя совсем скоро в третий раз станет отцом. Как известно, старшего сына Романа его супруга рожала в США и, как оказалось, на это были свои причины.

О родах в США, родне, которая живет там, и планах на место рождения третьего ребенка Тарас Тополя рассказал в интервью в новом выпуске "Слава+" на ютуб-канале "Люкс ФМ". Мужчина отметил, что вся его большая семья живет в США, поэтому супруги долго не раздумывали, где именно рожать мальчика – в Украине или Америке.

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"Это было в 2013-м сделано… У меня полсемьи в Америке: мама с мужем, тетя с мужем, мои двоюродные братья, сестры. Две точки: одна – в Нью-Йорке, другая – на острове Лонг-Айленд, куда мы можем прилететь и нет проблем. У нас есть визы...Никогда в голове, ни у меня, ни у Елены, не стояло начать жизнь в Америке, покинуть Украину. У нас всегда была привязанность к этой земле, которая проявляется в разных формах", – рассказал артист.

Но на рождение ребенка в США повлияло и личное видение Тополи относительно будущего в Украине.

... В 2013-м была немножко другая история, которая влияла на мое видение будущего в этой стране и желание дать сыну выбрать свое будущее, когда он станет взрослым,

– признался лидер "Антител".

Второго сына Марка в 2015 году Alyosha рожала в Украине. Насчет третьих родов, то на момент интервью Тарас Тополя заявил, что еще не знает, где будет рожать его жена – в Украине или США: "На самом деле я не думаю, что мы будем в теории рожать в Америке. После 2014 года многое изменилось и надо быть здесь".

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Однако впоследствии сама Alyosha для ТСН рассказала, что их третий ребенок появится на свет в одном из родильных домов Киева.

Это не потому, что карантин, закрыты границы. Просто хочется поскорее вернуться домой к детям и родным,

– объяснила недавно свое решение Alyosha.

Больше об отношениях со звездной женой, третьем ребенке, сексуальном воспитании двух сыновей и политических амбициях – в новом выпуске СЛАВА + АНТИТІЛА:

Тарас Тополя в интервью "Слава+": смотреть видео онлайн